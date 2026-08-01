Traktor przygniótł 27-latka. Maszyna ciągnęła trzy przyczepy ze zbożem

Dramat na polu w Wólce Batorskiej. Maszyna z trzema przyczepami wywróciła się

Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek po południu na terenie gminy Batorz. Przed godziną 18 służby ratunkowe zostały poinformowane o wypadku. Na miejscu mundurowi ustalili, że w zdarzeniu brał udział ciągnik rolniczy. Policjanci od razu przystąpili do weryfikacji okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku.

- Policjanci ustalają okoliczności nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło wczoraj w miejscowości Wólka Batorska. 27-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala

- poinformowała aspirant sztabowy Faustyna Łazur z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 27-letni rolnik kierował pojazdem z potężnym załadunkiem - do maszyny podpięte były aż trzy przyczepy wypełnione po brzegi zbożem. Kiedy mężczyzna zjeżdżał ze wzniesienia, sprzęt rolniczy najprawdopodobniej nie podołał obciążeniu i wywrócił się, w wyniku czego młody traktorzysta znalazł się pod ciężarem maszyny.

Śmigłowiec ratunkowy w akcji

Stan poszkodowanego wymagał natychmiastowej interwencji, dlatego wezwano na miejsce załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która zabrała rannego mężczyznę do szpitala. Zgodnie z przyjętymi procedurami pobrano również od niego próbki krwi, aby sprawdzić trzeźwość w chwili wypadku.

- Do zdarzenia doszło wczoraj przed godz.18.00 w miejscowości Wólka Batorska, gm. Batorz. 27-latek kierował ciągnikiem rolniczym z podpiętymi trzema przyczepami rolniczymi z ładunkiem zboża. Zjeżdzając ze wzniesienia najprawdopodobniej ciągnik nie wytrzymał zestawu przyczep i ciężaru przewrócił się przygniatając kierującego

- zaznaczyła policjantka relacjonująca zdarzenie.

Pracujący nad sprawą śledczy przy okazji kolejny raz przypominają o zachowaniu ostrożności podczas wykonywania prac na roli. Zwracają uwagę, że pośpiech, przemęczenie i brak koncentracji to czynniki, które najczęściej przyczyniają się do podobnych tragedii.

- Wyjaśniamy okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz po raz kolejny apelujemy o rozsądek w trakcie wykonywania prac polowych i korzystania z maszyn rolniczych. Najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, pośpiech, nieuwaga i zmęczenie. Często z pozoru proste prace wykonywane wbrew zasadom bezpieczeństwa mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Większości zagrożeń i nieszczęść można uniknąć stosując podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie

- takie oświadczenie przekazała rzeczniczka janowskiej policji, podsumowując działania funkcjonariuszy i ratowników na miejscu tego groźnego wypadku rolniczego.