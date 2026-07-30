Potężny huk obudził mieszkańców. "Zatrzęsły się szyby w oknach"

Czwartkowy poranek, 30 lipca, w malowniczej, położonej wśród wzniesień Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim zapowiadał się na intensywny dzień żniw ze względu na doskonałą pogodę. Jednak większość rolników zrezygnowała z pracy w polu, gdyż w okolicy zapanował niepokój po zdarzeniach pod pobliskim lasem. Wczesnym świtem w uprawach rzepaku doszło do potężnej eksplozji nieznanego obiektu, po której pozostał krater głęboki na pięć metrów i szeroki na dziesięć. Z uwagi na odległość wynoszącą nieco ponad 100 kilometrów od ukraińskiej granicy, wystraszeni miejscowi są przekonani, że była to „ruska rakieta”.

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Mocny wstrząs postawił mieszkańców na nogi

Tarnawa Kolonia to urokliwa wieś leżąca na trasie z Lublina do Biłgoraja, do której skręca się w prawo tuż za rondem w miejscowości Wysokie, mijając Dragany. Krajobraz obfituje tam we wzniesienia z lasami i polami. Na jednym z nich, porośniętym jeszcze rzepakiem, nastąpił niespodziewany wybuch. Na szczęście miejsce eksplozji jest oddalone od zabudowań, a dojazd do niego to wyboiste polne ścieżki, lecz siła uderzenia i tak poderwała wszystkich domowników z łóżek.

- Aż mi nogi spadły z łóżka, taki był wstrząs - opowiada pani Maria (69 l.), którą wybuch wyrwał ze snu. - Od razu wiedziałam, że to ruskie....

Sytuacja miała miejsce tuż przed godziną czwartą, gdy robiło się jasno. 70-letni Tadeusz Szafrański już nie spał.

- Słyszałem najpierw przeraźliwy szum, trwał ułamki sekund - opowiada. A potem nastąpiła eksplozja, w jego odległym o ponad kilometr domu zatrzęsły się szyby w oknach. - Trudno to czegokolwiek porównać. Bojącej natury nie jestem, ale tak to odczułem psychicznie, mocno naprawdę. Dłuższy czas wszystko się we mnie w środku trzęsło.

Pani Maria Daniłowska, pełniąca funkcję sołtyski, plastycznie opisała przebieg zdarzeń.

- Cisza, człowiek spał, środek nocy, a potem świst, gwizd i potężny huk, wszystko się trzęsło - mówi. Od razu na szosie pojawili się ludzie, zaczęli pytać jeden przez drugiego, co się stało. Patrzyli, czy wszyscy są cali, dzwonili po rodzinach. - A potem zrobiło się cicho, czuć było tylko swąd spalenizny...