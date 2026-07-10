Wystarczyła chwila. Nocna podróż 35-latka zakończyła się tragedią

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 lipca na trasie krajowej numer 17. Służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku w rejonie miejscowości Łaszczówka tuż po godzinie 22.00. Jak przekazała młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, kierowca osobowego BMW poruszał się w stronę Bełżca.

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 35-letni kierujący BMW na prostym odcinku drogi, jadąc w kierunku Bełżca najprawdopodobniej na skutek niedostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w barierę energochłonną znajdującą się po lewej stronie drogi. Następnie odbijając się od niej, uderzył w barierę znajdującą się po prawej stronie drogi

Samochodem osobowym podróżował samotnie 35-letni mieszkaniec gminy Bełżec. Życia poszkodowanego nie udało się uratować i zmarł on przed przybyciem pomocy medycznej. Mundurowi przypuszczają, że bezpośrednią przyczyną utraty kontroli nad pojazdem była zbyt szybka jazda.

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Czynności służb na miejscu tragedii trwały przez kilka godzin. Zabezpieczaniem śladów zajmowali się funkcjonariusze policji, którzy działali pod bezpośrednim nadzorem prokuratora. Zdecydowano o zabezpieczeniu ciała zmarłego w celu przeprowadzenia szczegółowej sekcji zwłok. Obecnie trwa prokuratorskie śledztwo, mające na celu rekonstrukcję dokładnego przebiegu oraz wszystkich okoliczności tego fatalnego wypadku.