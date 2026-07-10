Masz takie banknoty w portfelu? Kasjer ma pełne prawo ich nie przyjąć

Sprzedawca odmówi przyjęcia uszkodzonej gotówki

Mimo popularności kart płatniczych, banknoty cały czas krążą z rąk do rąk i stanowią popularny środek płatniczy. Ciągły obieg sprawia jednak, że papierowe środki płatnicze stopniowo ulegają zniszczeniu lub przedarciu. Klienci sklepów często nie zdają sobie sprawy z tego, że zbyt pognieciony lub potargany środek płatniczy może stanowić spory kłopot przy próbie sfinalizowania transakcji.

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Nowa moneta kolekcjonerska NBP

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Jakich banknotów NBP lepiej unikać na zakupach?

Według wytycznych Narodowego Banku Polskiego, problemy z płatnością mogą pojawić się, gdy nasze pieniądze będą nosiły konkretne ślady zużycia. Chodzi m.in. o banknoty:

podarte lub przerwane,

postrzępione,

posklejane,

silnie zabrudzone,

poplamione,

pozbawione oryginalnych barw,

uszkodzone na tyle mocno, że trudno zweryfikować ich nominał.

Kiedy przedłożymy kasjerowi takie pieniądze, może on całkowicie legalnie odmówić przyjęcia zapłaty. Na szczęście, nie oznacza to bezpowrotnej utraty kapitału.

Wymiana zniszczonych pieniędzy w polskim banku

Posiadacz zniszczonych środków płatniczych musi udać się do placówki bankowej. Zgodnie z komunikatami NBP, zużyte banknoty da się wymienić w kasie dowolnego banku na terenie kraju, pod warunkiem że ich autentyczność i nominał nie budzą wątpliwości. Proces ten obejmuje pieniądze pobrudzone, naddarte, a nawet wyblakłe.

Warto jednak wiedzieć, że decydujący wpływ na ostateczną wartość rekompensaty będzie miał poziom zniszczenia banknotu. Gdy zachowana jest odpowiednio duża część powierzchni środka płatniczego, klient otrzyma całą kwotę, jednak przy poważniejszych uszkodzeniach obowiązują już zupełnie inne procedury wymiany.

Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. Banknot, który zachował ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, a także banknot przerwany na nie więcej niż dziewięć części stanowiący w całości 100 proc. powierzchni banknotu, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną - informuje NBP.

W przypadku, gdy banknoty lub monety nie spełniają warunków wymiany w bankach, przyjmowane są przez banki na podstawie wniosku i przesyłane do wymiany do Centrali NBP - informuje NBP.