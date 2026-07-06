Rowerzysta zginął pod kołami ciężarówki. Koszmarny wypadek na rondzie

Do zdarzenia doszło około godziny 10.30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący ciężarowym Mercedesem na rondzie potrącił 80-letniego rowerzystę, który poruszał się w tym samym kierunku.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy podjęli reanimację poszkodowanego, jednak mimo ich wysiłków mężczyzna zmarł.

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Kierowca ciężarówki był trzeźwy

Policjanci przebadali kierującego Mercedesem na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu pracują funkcjonariusze lubartowskiej drogówki pod nadzorem prokuratora. Wykonywane są oględziny, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności i przyczyn tragedii.