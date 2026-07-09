Decyzja sądu po brutalnym morderstwie Rosjanina. Co dalej z Elnurem A.?

- Decyzją Sądu Okręgowego w Lublinie areszt dla obywatela Gruzji, Elnura A., podejrzanego o zastrzelenie artysty z Rosji w Białej Podlaskiej, został podtrzymany.
- Do tragedii doszło w godzinach porannych na jednej z osiedlowych ulic w Białej Podlaskiej.
- Zastrzelony Robert K., tworzący jako Siemion Skrepecki, był znany ze swojej otwartej krytyki wobec polityki Kremla.
- Podejrzany o zabójstwo pozostanie za kratami przynajmniej do 16 września z powodu ryzyka ucieczki i matactwa.
Elnur A. pozostanie w areszcie. Sąd ujawnia kluczowe powody
Lubelski sąd rozpatrzył wnioski obrońcy, który walczył o zmianę decyzji lub łagodniejsze warunki dla swojego klienta. Rzeczniczka sądu przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że Elnur A. spędzi w areszcie czas co najmniej do połowy września. Sędzia Marta Śmiech stwierdziła, że powody pierwotnej decyzji nie uległy zmianie i wciąż pozostają uzasadnione.
Wśród powodów przemawiających za utrzymaniem aresztu wymieniono zagrożenie surową karą, co w przypadku zarzutu zabójstwa jest oczywiste, a także realną obawę matactwa ze strony podejrzanego. Niezwykle istotnym czynnikiem, który zaważył na postanowieniu sądu, jest również obawa, że Elnur A. mógłby próbować uciec lub ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości - przekazała sędzia Marta Śmiech .
Zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Co wiemy o zbrodni?
Siemion Skrepecki został zamordowany na chodniku w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Do zdarzenia doszło przy ulicy Królowej Jadwigi, niedaleko obwodnicy i szpitala. Morderca miał podejść do ofiary i wypalić z bliskiej odległości. Kiedy ofiara leżała na ziemi, napastnik oddał kolejne dwa strzały z pistoletu, po czym natychmiast uciekł, prawdopodobnie zmieniając odzież, by uniknąć rozpoznania.
Początkowo w związku ze sprawą zatrzymano innych obcokrajowców, ale żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Dzięki pracy prokuratorów, policji oraz funkcjonariuszy ABW, ostatecznie udało się namierzyć Elnura A.