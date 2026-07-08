Seniorka potrącona przez kuriera nie żyje. Zginęła, bo chciała uratować swojego psa?

Dramat na osiedlu w Lublinie. Kurier śmiertelnie potrącił 70-latkę

Mieszkańcy osiedla przy ulicy Krańcowej są w szoku po tym, co się tam wydarzyło. Obecność dużych aut kurierskich krążących między budynkami to codzienność. Jedna z lokatorek skarży się w rozmowie z „Super Expressem”, że sama ledwo uniknęła potrącenia, krytykując sposób jazdy kurierów. Jej starsza matka zauważa jednak, że mimo zagrożeń, ludzie chętnie korzystają z dostaw pod same drzwi. Wiele osób podkreśla, że to ogromny dramat zarówno dla rodziny zmarłej sąsiadki, jak i dla samego kierowcy.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek, w godzinach południowych. Samochód kurierski firmy InPost podjechał bezpośrednio pod jeden z typowych bloków z lat 70. Niestety, szerokość chodnika nie pozostawia miejsca dla pieszych, gdy znajdzie się tam pojazd dostawczy. Kierowca busa nie zachował wystarczającej uwagi. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 30-latek za kierownicą renaulta potrącił 70-latkę, cofając pojazd wzdłuż budynku. Kiedy kierowca zorientował się, co się stało, natychmiast próbował ratować kobietę, tamując krew i wzywając służby ratownicze. Na miejsce szybko przyjechały odpowiednie jednostki. Seniorka z bardzo poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej życia. Ciało kobiety zabezpieczono do celów sekcji zwłok.

Badanie wykazało, że 30-letni kierowca był całkowicie trzeźwy. Policja zabezpieczyła ślady i bada dokładny przebieg tego tragicznego wypadku. Jeden ze świadków, mieszkaniec tego samego bloku, wspomina, że widywał zmarłą głównie podczas spacerów z psem, który był dla niej bardzo ważny.

Oświadczenie firmy i relacja świadka

Według jego relacji, kobieta zdołała uniknąć zderzenia przechodząc pod klatkę, ale wróciła po psa i wtedy doszło do tragedii. Świadek nie ukrywa swojego poruszenia całą sytuacją.

Wojciech Kądziołka, reprezentujący firmę InPost, przesłał oficjalne oświadczenie w tej sprawie do redakcji Lublin112. W komunikacie firma potwierdza potrącenie kobiety znajdującej się za cofającym autem i natychmiastową reakcję kuriera. Poszkodowana została zabrana przez pogotowie, jednak wkrótce zmarła. Firma złożyła kondolencje bliskim ofiary, a specjalny zespół powołany wewnątrz InPostu współpracuje z odpowiednimi służbami, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku.

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