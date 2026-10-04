A2 zablokowana w kierunku Warszawy. Motocyklista zginął po zderzeniu z ciężarówką

Do wypadku doszło przed godz. 14 w rejonie Łukowiska w powiecie bialskim.

Motocyklista uderzył w tył ciężarówki. Jego życia nie udało się uratować.

Odcinek A2 między węzłami Łukowisko i Siedlce Wschód może być nieprzejezdny do godz. 17.

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Motocyklista zginął na A2

Tragiczny wypadek wydarzył się na autostradzie A2 w rejonie miejscowości Łukowisko. Przed godz. 14 motocyklista jadący w kierunku Warszawy uderzył w tył samochodu ciężarowego. Kierowca jednośladu zginął. Policjanci ustalają teraz dokładny przebieg wypadku.

Autostrada zablokowana w stronę Warszawy

Po tragedii całkowicie zablokowano jezdnię A2 między węzłem Łukowisko a Siedlce Wschód w kierunku stolicy. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 17.

Kierowcy jadący w stronę Warszawy muszą liczyć się z objazdem. Z autostrady można zjechać na węźle Łukowisko i dalej jechać DK19, a następnie DK92 do węzła Siedlce Wschód. Służby apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń na miejscu.