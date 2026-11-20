Rzut na Wschód to wydarzenie dla osób zainteresowanych fantastyką i science fiction, ale nie tylko.

- Jest to miejsce, gdzie będzie można pograć w gry fabularne, zwane również grami RPG oraz tak zwane larpy. Będzie można również pograć w gry planszowe, a także posłuchać inspirujących prelekcji - zapowiada Dominik Puława, animator kultury i projektant gier.

Larp o szlacheckim Lublinie i sesje dla początkujących

Jedną z atrakcji będzie larp nawiązujący do historii miasta i czasów Unii Lubelskiej. Uczestnicy będą mogli wcielić się w postacie związane ze szlacheckim Lublinem.

- Larp, czyli gra fabularna na żywo, taka z elementami, powiedzmy, teatru i improwizacji - wyjaśnia Dominik Puława.

Organizatorzy przygotowali propozycje zarówno dla osób, które od lat grają w RPG, jak i dla początkujących. Przy sesjach mają pojawić się oznaczenia poziomu zaawansowania, a przed larpami prowadzący wprowadzą uczestników w zasady.

Na niektóre sesje i larpy będą obowiązywały zapisy. Szczegóły dotyczące poszczególnych punktów programu organizatorzy publikują na stronie wydarzenia.

Można też dołączyć do organizacji

Rzut na Wschód to nie tylko propozycja dla uczestników. Osoby, które chciałyby zaangażować się w przygotowanie wydarzenia, mogą zgłosić się do wolontariatu lub zaproponować własny punkt programu.

- Zapraszamy do obserwacji nas na social mediach Fundacji Trach oraz można nas znaleźć na stronie internetowej rzutnawschod.pl, jeśli byście chcieli nam pomóc w sprawach wolontariackich albo zapisać swoje programy oraz udzielić swoich paneli - mówi Roksana Łazarska, koordynatorka projektu.

Organizatorzy przypominają również, że w Spójniku odbywają się regularne spotkania z grami planszowymi. W każdy czwartek Fundacja Trach organizuje tam tak zwane czwartogranie. Do dyspozycji uczestników jest kolekcja około 700 tytułów, przeznaczonych dla różnych grup wiekowych i liczby graczy.

Kiedy i gdzie?

Ósma edycja wydarzenia odbędzie się 21 i 22 listopada w Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej Spójnik przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie. W sobotę atrakcje będą dostępne od godz. 12 do północy, a w niedzielę od godz. 12 do 18.

Wstęp jest bezpłatny dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lublin. Szczegółowy program i informacje o zapisach można znaleźć na stronie rzutnawschod.pl, a aktualności również w mediach społecznościowych Fundacji Trach.

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