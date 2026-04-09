Długo wyczekiwany odcinek A2 niemal gotowy. Kierowcy pojadą wkrótce

Prace na finiszu, trwa procedura odbiorów

Jak wynika ze środowego komunikatu warszawskiego oddziału GDDKiA, realizacja inwestycji znajduje się w końcowej fazie. Obecnie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi procedurę związaną z wydaniem pozwolenia na użytkowanie.

Na części trasy od Łukowiska do Swor wciąż trwają ostatnie prace wykończeniowe. Obejmują one m.in. montaż ogrodzeń oraz siatek dla płazów, nasadzenia zieleni, a także roboty przy obiektach inżynierskich. Z kolei odcinek od Swor do Białej Podlaskiej jest już ukończony.

Kierowcy będą mogli korzystać z nowego fragmentu autostrady dzięki węzłom Łukowisko – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 19 – oraz Biała Podlaska, gdzie trasa przecina się z drogą wojewódzką nr 811.

65 kilometrów autostrady jeszcze przed wakacjami

Oddanie kwietniowego odcinka to jednak nie koniec zmian. GDDKiA zapowiada, że do końca czerwca udostępniona zostanie także pozostała część trasy – od węzła Siedlce Wschód do Łukowiska.

Oznacza to, że jeszcze przed wakacjami kierowcy będą mogli przejechać autostradą cały, ponad 65-kilometrowy odcinek między Siedlcami a Białą Podlaską. To znacząco poprawi komfort i czas podróży na wschodzie kraju.

Warto przypomnieć, że w grudniu do ruchu oddano już 10-kilometrowy fragment między węzłami Siedlce Południe i Siedlce Wschód, który był pierwszym elementem tej inwestycji.

Nowoczesna trasa za miliardy złotych

Budowana autostrada A2 na odcinku Siedlce–Biała Podlaska docelowo będzie składać się z dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdą stronę oraz rezerwą pod trzeci pas. Inwestycja obejmuje nie tylko samą trasę, ale także liczne elementy infrastruktury towarzyszącej.

Powstają m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, systemy odwodnienia, oświetlenie oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu i chroniące środowisko. Zaplanowano również chodniki i ścieżki rowerowe dla pieszych i rowerzystów.

W przyszłości autostrada ma umożliwić sprawny dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie przy granicy z Białorusią, co zwiększy znaczenie tej trasy także w kontekście transportu międzynarodowego.

Całkowity koszt budowy czterech odcinków A2 o łącznej długości 65,4 km wynosi blisko 3 mld zł. Ponad 1,3 mld zł pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

