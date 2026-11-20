Wybuch rakiety w Nowym Lipowcu postawił służby na nogi

Od samego rana w Nowym Lipowcu trwała intensywna akcja służb mundurowych. Niezidentyfikowany początkowo obiekt runął na pole położone tuż obok lasu i natychmiast stanął w płomieniach. Do działań w tym rejonie skierowano straż pożarną, policję, wojsko oraz funkcjonariuszy służb specjalnych. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.

Lokalna społeczność podkreśla jednak, że moment poprzedzający sam wybuch wywołał ogromną grozę, a gigantyczną eksplozję słyszeli ludzie w całym regionie. Z wcześniejszych relacji świadków wynika, że fala uderzeniowa „dosłownie zrzuciła ludzi z łóżek”, a na niebie nad wsią pojawiła się wyraźna łuna.

Wybuch w Nowym Lipowcu. "To był straszny huk"

Poranny incydent mocno wstrząsnął również panią Mirosławą Dziwurą. Mieszkanka wsi w rozmowie z „Super Expressem” opisała momenty bezpośrednio poprzedzające potężną eksplozję.

„Byłam na papierosie w kotłowni. Siedzę, palę papierosa. Pierwszy był samolot, leciał ciężki samolot, głośno. Później był gwizd i huk” – wspomina mieszkanka.

Kobieta zaznacza przy tym, że siła samego uderzenia była wręcz gigantyczna.

„To był straszny huk. Wszystko aż drżało. Rolety mi spadły” – mówi.

W pierwszych sekundach po wybuchu pani Mirosława próbowała znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie całej sytuacji.

„Pierwsze moje myśli były takie, że butla gazowa wybuchła w starym domu. Wychodzę na dwór, patrzę, a dom stoi. Patrzę, w kuchni stoi wszystko. Pomyślałam: »no wojna«. Bo innego nie ma wytłumaczenia. To był straszny huk” – relacjonuje pani Mirosława.

Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza upadek rakiety Ch-101

Stojący na czele Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o wynikach pierwszych ustaleń. Spośród trzech odnalezionych w Polsce maszyn, obiekt z Nowego Lipowca zidentyfikowano wstępnie jako rosyjską rakietę manewrującą Ch-101. Druga ze znalezionych części to także pocisk rakietowy, z kolei trzeci przedmiot był najpewniej dronem o napędzie odrzutowym.

Szef resortu obrony zaznaczył, że nocny ostrzał Ukrainy przez Rosję należał do największych od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji. Dla ministerstwa kluczowy jest fakt, że mimo naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej żaden obywatel nie odniósł obrażeń, a elementy infrastruktury krytycznej pozostały nienaruszone.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i Donald Tusk o incydencie

Poranne wydarzenia spotkały się z natychmiastową odpowiedzią struktur sojuszniczych, a sekretarz generalny NATO Mark Rutte omówił nocne incydenty z premierem Donaldem Tuskiem. Polityk przekazał, że w reakcji na wlot obiektów w przestrzeń powietrzną Sojuszu poderwano myśliwce NATO. Rutte ocenił całe zajście jako „wyraźnie niebezpieczne” i zadeklarował kontynuację procesu wzmacniania potencjału obronnego na wschodniej flance.

Mieszkańcy Nowego Lipowca cieszą się przede wszystkim z tego, że całe zdarzenie zakończyło się bez ofiar. Poranne przerażenie jednak szybko nie minie, a gdy ciszę przerwał gwizd i potężny wybuch, ludzie mieli przed oczami tylko jedno, że prawdziwa wojna ponownie znalazła się o krok od polskich granic.

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