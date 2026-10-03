Potrącił policjanta podczas kontroli i uciekł. 22-latek z zarzutami

Policjant z obrażeniami trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

22-latek miał cofnięte uprawnienia, a motocykl nie był zarejestrowany ani ubezpieczony.

Przy zatrzymanym znaleziono marihuanę. Prokuratura zastosowała dozór policji i 10 tys. zł poręczenia majątkowego.

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Nie zatrzymał się do kontroli

Do sytuacji doszło w czwartek po południu w Krężnicy Jarej w powiecie lubelskim. Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli motocyklistę. Kierowca zignorował polecenia funkcjonariusza.

W pewnym momencie stracił panowanie nad elektrycznym motocyklem i przewrócił się. Rozpędzony jednoślad potrącił policjanta. Funkcjonariusz został ranny i trafił do szpitala. Jak przekazała policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Porzucił motocykl i uciekł

Po potrąceniu policjanta 22-latek zostawił motocykl i próbował uciec. Funkcjonariusze zatrzymali go kilka godzin później w powiecie chełmskim. Mężczyzna znajdował się w samochodzie prowadzonym przez 20-letnią kobietę. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy nim marihuanę.

Miał cofnięte uprawnienia

Śledczy ustalili również, że 22-latek prowadził mimo wcześniejszego cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sam motocykl nie był dopuszczony do ruchu – nie był zarejestrowany ani ubezpieczony.

W sobotę mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem mimo cofniętych uprawnień, nieumyślnego spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Odpowie także za posiadanie narkotyków.

Policja wnioskowała o tymczasowe aresztowanie, jednak prokuratura zdecydowała o zastosowaniu dozoru policyjnego oraz 10 tys. zł poręczenia majątkowego.

22-latkowi grozi do 5 lat więzienia.