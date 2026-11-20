Moment, w którym obiekt uderzył w ziemię w Nowym Lipowcu, wyrwał ze snu okoliczną ludność za sprawą potężnego hałasu. „To było potworne, ten huk, który dosłownie zrzucił nas z łóżek. A potem jeszcze gorzej: taka fala przeszła przez ciało, koszmar” - relacjonowała w rozmowie z wysłannikiem „Super Expressu” mieszkanka miejscowości. Z kolei inny świadek, mający 34 lata Daniel, przekazał mediom następujący opis: „Huk był, taka łuna na niebie, takie czerwone niebo”.

W związku z zagrożeniem na Lubelszczyźnie aktywowano procedury wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności, o czym powiadomił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W sumie na obszarze 17 powiatów włączono 446 syren alarmowych. Przedstawiciel rządu w terenie zaznaczył, że wszystkie zaplanowane mechanizmy bezpieczeństwa sprawdziły się w praktyce.

Obszar upadku obiektu został odgrodzony przez odpowiednie formacje, które realizują tam swoje zadania. Z informacji podanych przez prokuratora okręgowego Grzegorza Truszczyńskiego wynika, że w działania zaangażowano między innymi funkcjonariuszy policji, strażaków oraz Żandarmerię Wojskową. Śledczy potwierdził również, że doszło do naruszenia konstrukcji poszycia dachowego, choć pierwsze szacunki wskazują na dość małą skalę tych uszkodzeń.

Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że piątkowe uderzenie sił rosyjskich, którego rezultaty odczuła również Polska, było jednym z najpotężniejszych od wybuchu pełnoskalowego konfliktu w Ukrainie. Minister zadeklarował jednocześnie, że zwróci się do sekretarza generalnego NATO z wnioskiem o wzmocnienie operacji Eastern Sentry poprzez przydzielenie kolejnych sił i zasobów.

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