O tym, że polubiliśmy jazdę koleją świadczą liczby. Z publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego danych eksploatacyjnych wynika, że w ubiegłym roku (2025 ) w podróż koleją wybrało się 439 mln osób - 10 lat wcześniej, w 2015 roku było ich jedynie 280 mln. Od stycznia do września tego roku pociągiem pojechało prawie 351 mln osób. Sporo.

Wiele z nich, na co dzień korzystających z tej formy transportu pojawiło się w sobotę na Dworcu Lublin Główny z ciekawości, jak to wygląda od środka. Można było wejść do kabiny elektrowozów, popytać pracowników kolei o różne rzeczy, porozmawiać z SOK-istami o ich pracy. Zwłaszcza funkcjonariusze ubrani w kamizelki, z bronią przy boku robili wrażenie.

- Zawsze się ich bałem, a pan przybił ze mną piątkę - zwierzał się mamie przez telefon pewien przedszkolak, czekający z tatą w kolejce do wejścia na pokład nowoczesnej maszyny. - Tak, będę kolejarzem, już nie będę żołnierzem - informował mamę o zmianie planów życiowych.

Młodziutki kolejarz nie był jedynym zafascynowanym mężczyzną w tym miejscu.

- Czterdzieści lat temu dostałem kolejkę PIKO i tak zostało - tłumaczy Wojciech Trela, youtuber prowadzący kanał o kolei na świecie. - Przyszedłem zweryfikować pewne informacje, mam nadzieję, że mi się uda.

Specjalistycznej wiedzy nie potrzeba było na szczęście do...konkursu na sygnały kolejowe. Te podawali (tak się mówi w branży kolejowej, podawać sygnał) siedzący w lokomotywach ludzie. Były i melodie i pojedyncze dźwięki. Cisza panowała natomiast w pomieszczeniu, gdzie (po odstaniu w kolejce) można było przymierzyć się do...prawie prawdziwej jazdy. Symulator EN57 cieszył się olbrzymim wzięciem.

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- To zmodernizowane urządzenie na co dzień szkoli obecnych i przyszłych maszynistów POLREGIO - tłumaczyli organizatorzy.

Sobotki piknik odbył się na kilka dni przed Dniem Kolejarza, który wypada 25 listopada. A my wszystkim kolejarzom życzymy 100 lat!

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