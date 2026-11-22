Szczątki pocisków Ch-101 odnalezione w trzech miejscowościach

Śledztwo w tej sprawie prowadzą prokuratorzy wojskowi wspierani przez Żandarmerię Wojskową. Do analizy zabezpieczonych w terenie fragmentów zaangażowano również biegłych specjalizujących się w uzbrojeniu oraz technice wojskowej.

Z ustaleń przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie wynika, że we wszystkich trzech badanych punktach zidentyfikowano elementy dokładnie tej samej broni.

„Na podstawie dotychczas przeprowadzonych oględzin oraz ustaleń poczynionych z udziałem specjalistów z zakresu techniki wojskowej ustalono, że we wszystkich trzech lokalizacjach, tj. w Nowym Lipowcu, powiat biłgorajski, Rudniku, powiat niżański oraz Mołodyczu, powiat jarosławski, ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101” – powiedział prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Rosyjskie pociski Ch-101 powstały w zakładach pod Moskwą

Prowadzący sprawę zdołali już określić dokładne pochodzenie znalezionych części. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że badane pociski opuściły fabrykę stosunkowo niedawno.

„Ze wstępnych ustaleń wynika również, że wszystkie te pociski zostały wyprodukowane w czwartym kwartale 2026 roku w zakładach w miejscowości Dubna, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska” – przekazał prok. Marcin Kozak.

Jest to jedno z najbardziej istotnych odkryć, jakich dokonali do tej pory śledczy. Te dane mogą okazać się kluczowe dla pełnego wyjaśnienia okoliczności pojawienia się rosyjskich rakiet w polskiej przestrzeni powietrznej.

Zakończono czynności w Nowym Lipowcu oraz Rudniku nad Sanem

Fragmenty rosyjskiego uzbrojenia spadły łącznie w trzech lokalizacjach. Chodzi o Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim, a także Mołodycz w powiecie jarosławskim.

Na terenie dwóch pierwszych miejscowości, czyli w Nowym Lipowcu oraz Rudniku, obecne na miejscu służby sfinalizowały już swoje zadania.

„Jeżeli chodzi o stan działań w terenie, Nowy Lipowiec, powiat biłgorajski: czynności procesowe na miejscu zostały w pełni zakończone. Rudnik, powiat niżański: czynności procesowe oraz porządkowo-techniczne w terenie zostały w pełni zakończone” – wyjaśnił prok. Kozak.

Trudne warunki w Mołodyczu. Służby zabezpieczają teren na Podkarpaciu

Inaczej wygląda sytuacja w podkarpackim Mołodyczu, gdzie działania wciąż trwają. Ze względu na wymagające ukształtowanie terenu oraz zapadające ciemności śledczy musieli przerwać oględziny.

Prokuratura gwarantuje przy tym, że obszar ten znajduje się pod nieustannym nadzorem odpowiednich formacji.

„Z uwagi na warunki terenowe oraz zapadnięcie zmroku oględzin nie udało się dziś zakończyć. Czynności zostały czasowo przerwane. Teren przez całą noc pozostaje ściśle zabezpieczony przez służby przed dostępem osób postronnych, a działania zostaną wznowione 23 listopada w godzinach porannych” – poinformował prok. Marcin Kozak.

Zabezpieczone fragmenty rakiet trafią do badań laboratoryjnych

Zakończenie prac w terenie nie oznacza jednak finału całego postępowania. Teraz odnalezione elementy uzbrojenia oraz pozostałe ślady czekają na drobiazgowe analizy w rękach biegłych ekspertów.

„Zabezpieczony we wszystkich lokalizacjach materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych oraz ekspertyz biegłych” – zapowiedział prok. Kozak.

Kontynuację prac w Mołodyczu zaplanowano na poniedziałkowy poranek. Dopiero sfinalizowanie wszystkich oględzin oraz ekspertyz pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu zdarzeń, w wyniku których na wschodzie Polski spadły części rosyjskich pocisków manewrujących.

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