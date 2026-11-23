Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Ogólna jakość powietrza w stolicy województwa lubelskiego jest dziś dobra, a na stacji przy ulicy Obywatelskiej poszczególne wskaźniki pyłów oceniono nawet jako bardzo dobre. Umiarkowane podmuchy wiatru skutecznie rozwiewają dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe, nie pozwalając zanieczyszczeniom gromadzić się przy ziemi. To idealny moment na długi spacer, bieganie w parku czy dokładne wywietrzenie mieszkania. Dzisiejsza aura sprzyja wszystkim mieszkańcom, bez względu na wiek czy stan zdrowia.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić czystość powietrza, warto porównać uzyskane pomiary z obowiązującymi w Polsce i na świecie normami. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przyjmuje, że dopuszczalne dobowe stężenie pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia dla PM2.5 zaleca jeszcze surowszy limit dobowy – 15 µg/m³). Oto szczegółowe wyniki ze stacji w mieście z godziny 08:00:

Lublin, ul. Obywatelska (pomiar z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 13.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi zaledwie 27% dobowego limitu bezpieczeństwa. Poziom pyłu PM2.5 wynosił 10.6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(pomiar z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 wyniosło 13.4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), co stanowi zaledwie 27% dobowego limitu bezpieczeństwa. Poziom pyłu PM2.5 wynosił 10.6 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Lublin, ul. Okopowa (pomiar z godziny 08:00) – odczyt pyłu PM10 wskazał 12.3 µg/m³ (zaledwie 25% normy dobowej), a dla pyłu PM2.5 zarejestrowano wartość 10.1 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest dobry.

Wszystkie zarejestrowane parametry wyraźnie znajdują się poniżej progów ostrzegawczych, co oznacza, że oddychamy dzisiaj w pełni bezpiecznym powietrzem.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza oraz dymu wydobywającego się z domowych kominów i rur wydechowych aut. Gdy brakuje wiatru, te drobne cząsteczki brudu wiszą tuż nad ziemią i przedostają się do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualne wskaźniki jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są małe dzieci, seniorzy lub osoby ze schorzeniami układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie