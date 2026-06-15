Śmiertelna strzelanina w Białej Podlaskiej. Trwają poszukiwania napastnika

Do tragicznej sytuacji doszło w poniedziałek, 15 czerwca, tuż przed godziną 10:00 rano. Z relacji podinspektora Andrzeja Fijołka, pełniącego funkcję rzecznika prasowego lubelskiej policji, wynika, że uzbrojony mężczyzna oddał serię strzałów do innej osoby przebywającej na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Postrzelony mężczyzna zmarł. Na obecnym etapie nie została ustalona tożsamość ani ofiary, ani sprawcy.

- Policja prowadzi intensywne czynności. Trwa obława za sprawcą, a dla wszystkich funkcjonariuszy w mieście ogłoszono alarm. Prowadzone są kontrole pojazdów, ustawiono blokady na drogach oraz trwa przeszukiwanie terenu. Funkcjonariusze ustalają zarówno tożsamość ofiary, jak i sprawcy - przekazał Radiu ESKA oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

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Usłyszała strzały pod blokiem. „Myślałam, że ktoś strzela do gołębi”

Świadkowie zdarzenia nadal są w szoku po tragedii.

– Na początku myślałam, że ktoś strzela do gołębi. Chwilę później dotarła do mnie informacja, że został zastrzelony człowiek. To coś okropnego, człowiek nie może w to uwierzyć. Niedawno mieliśmy tu inne tragiczne wydarzenie, a teraz znowu coś takiego. To wygląda jak jakiś Teksas - mówi reporterce Radia ESKA kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

Mieszkanka okolicznego w bloku dalej nie potrafi uwierzyć, że doszło do zabójstwa.

– Dostałam telefon od kolegi, który mieszka niedaleko. Powiedział tylko: „Nie wychodź z domu, pod blokiem doszło do strzelaniny”. Byłam przerażona. Usłyszałam dwa strzały, bo mieszkam na pierwszym piętrze, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, co się stało. Dopiero później dowiedziałam się, że zginął człowiek. Kto to zrobił i dlaczego – tego nie wiem - przekazała w rozmowie z reporterką.

Policja w Białej Podlaskiej prosi świadków o pilny kontakt

Ulice miasta są patrolowane w ramach szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej. Mundurowi zarządzili blokady tras i szczegółowo weryfikują przejeżdżające samochody w celu schwytania uzbrojonego zbiega.

Funkcjonariusze pilnie apelują o wsparcie do każdego, kto widział moment ataku lub dysponuje jakąkolwiek wiedzą mogącą naprowadzić detektywów na trop mordercy. Śledczy podkreślają, że nawet najmniejszy detal może przybliżyć ich do rozwikłania sprawy.

Wszyscy informatorzy proszeni są o natychmiastowy telefon pod bezpłatny numer alarmowy 112 bądź o bezpośrednie połączenie z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej dzwoniąc pod numer 47 814 12 10.