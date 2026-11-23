Działania przeprowadzono 18 i 19 listopada na terenie województwa lubelskiego, a także w innych częściach kraju. Poszukiwacze z jednostek lubelskiego garnizonu sprawdzali miejsca, w których mogli przebywać ludzie ukrywający się przed organami ścigania lub zmieniający adresy. Akcję koordynował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wśród poszukiwanych byli m.in. podejrzani i oskarżeni o przestępstwa, a także osoby skazane prawomocnymi wyrokami na więzienie lub areszt. Jedenaście osób ustalono w celu określenia miejsca ich pobytu.

Trzech poszukiwanych pod jednym adresem

Lubelscy „łowcy głów” wraz z policjantami z Tomaszowa Lubelskiego zatrzymali pod jednym adresem w województwie mazowieckim trzech mężczyzn. 28-letni obywatel Ukrainy był poszukiwany dwoma listami gończymi za oszustwa metodą na BLIK. Najbliższe dwa lata spędzi w więzieniu.

W tym samym miejscu ukrywał się 54-letni obywatel Ukrainy, poszukiwany nakazem doprowadzenia za posługiwanie się cudzym dokumentem. Zatrzymano również 44-latka z województwa łódzkiego, poszukiwanego listem gończym i dwoma zarządzeniami w związku z przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece. Miał zostać tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Krasnegostawu zatrzymali 30-latka poszukiwanego do odbycia ośmiu miesięcy więzienia. Mężczyzna był ścigany listem gończym za znieważenie na tle przynależności narodowej. Z kolei funkcjonariusze z Ryk zatrzymali 69-letniego mieszkańca powiatu ryckiego, który miał odbyć rok i trzy miesiące więzienia za kradzieże.

Schował się za lodówką

- Podczas akcji doszło także do nietypowej sytuacji podczas zatrzymania 20-latka z Lublina. Mężczyzna, chcąc uniknąć spotkania z policjantami ukrył się w specjalnie przygotowanym schowku za lodówką. Nie pomogła mu jednak nawet tak nietypowa kryjówka. Lubelscy „łowcy głów” odnaleźli mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym za posiadanie narkotyków. 20-latek ma do odbycia karę ponad pół roku pozbawienia wolności - przekazał komisarz Kamil Karbowniczek.

Policja zapowiada kontynuowanie podobnych działań. Ich celem jest realizacja decyzji sądów i prokuratur oraz zatrzymywanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.