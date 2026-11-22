Poszukiwany z Radzynia Podlaskiego ukrył się w szafie przed policją

Pierwsza z tych niecodziennych interwencji miała miejsce bezpośrednio w Radzyniu Podlaskim. Funkcjonariusze udali się pod wyznaczony adres, mając za zadanie ustalenie aktualnego miejsca pobytu 35-letniego mężczyzny. Na miejscu zastali jego partnerkę, która próbowała wmówić mundurowym, że poszukiwanego nie ma w mieszkaniu.

Stróże prawa nie dali jednak wiary tym zapewnieniom i podjęli decyzję o dokładnym przeszukaniu wszystkich izb. Ich czujność szybko przyniosła efekty, gdyż poszukiwany mężczyzna siedział schowany w szafie pełnej ubrań.

- Osoby poszukiwane często liczą na to, że funkcjonariusze ograniczą się jedynie do rozmowy z domownikami. Policjanci dokładnie weryfikują jednak przekazywane informacje i sprawdzają miejsca, w których takie osoby mogą się ukrywać – mówi komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

35-latek z Radzynia Podlaskiego obawiał się więzienia

W toku dalszych czynności mundurowi dowiedzieli się, że 35-latek przez pewien okres mieszkał w Czechach i celowo zwlekał z powrotem do Polski. Co najbardziej zaskakujące w tej sprawie, mężczyzna żył w przekonaniu, że ma trafić do więzienia w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

Prawdziwy powód wizyty funkcjonariuszy okazał się dla niego znacznie mniej groźny. Mundurowi realizowali bowiem wyłącznie procedurę polegającą na ustaleniu adresu jego pobytu. Oznacza to, że 35-latek zupełnie bez potrzeby zdecydował się na tak desperacką próbę ukrycia w meblu.

Poszukiwana 38-latka z gminy Ulan-Majorat schowała się w gołębniku

Na jeszcze bardziej osobliwy krok zdecydowała się 38-letnia kobieta zamieszkująca gminę Ulan-Majorat. Mieszkanka tego regionu ukrywała się przed organami ścigania w związku z przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece, za które sąd wymierzył jej karę czterech miesięcy więzienia.

W momencie, gdy pod jej domem zjawili się funkcjonariusze mający dokonać zatrzymania, 38-latka pobiegła w miejsce, które mało komu przyszłoby do głowy jako pierwsza potencjalna kryjówka. Kobieta postanowiła ukryć się przed patrolem w gołębniku.

- Pomysłowość osób poszukiwanych bywa naprawdę duża. Niezależnie od tego, czy jest to szafa, strych, piwnica czy budynek gospodarczy, funkcjonariusze sprawdzają wszystkie miejsca, w których może przebywać osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości – podkreśla kom. Piotr Mucha.

Skuteczna akcja policjantów z Radzynia Podlaskiego

Chociaż oba te incydenty mogą brzmieć dla postronnych osób dość zabawnie, dla interweniujących mundurowych stanowiły po prostu rutynowy element ich codziennej pracy. Zarówno 35-latek wyciągnięty z szafy, jak i 38-latka znaleziona w gołębniku nie zdołali przechytrzyć patroli i zostali odnalezieni.

Te dwie sytuacje z powiatu radzyńskiego stanowią doskonały dowód na to, że osoby ścigane wykazują się ogromną wyobraźnią podczas szukania schronienia. Jednocześnie zdarzenia te jasno pokazują, że nawet najbardziej wymyślne kryjówki nie chronią przed zatrzymaniem przez zdeterminowanych funkcjonariuszy policji.

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