Dostawczy peugeot potrącił rowerzystę. Mężczyzna zginął na miejscu

Do śmiertelnego potrącenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 839, będącej dawną trasą S17 Lublin–Warszawa. Miejsce wypadku znajdowało się około 115 metrów od skrzyżowania Jaworów–Żerdź.

Rowerzysta zginął na miejscu

Jak przekazała policja, kierujący dostawczym peugeotem jechał od strony Warszawy w kierunku Lublina. Na trasie potrącił rowerzystę, który poruszał się w tym samym kierunku.

W wyniku odniesionych obrażeń rowerzysta poniósł śmierć na miejscu. Pod nadzorem prokuratora policjanci prowadzili czynności mające pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu i okoliczności tragedii.

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Po wypadku droga wojewódzka nr 839 została całkowicie zablokowana. Kierowców kierowano objazdem przez skrzyżowanie Jaworów–Żerdź. Jak poinformowała policja w aktualizacji przekazanej o godz. 21, czynności na miejscu zostały zakończone, a trasa została odblokowana.

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