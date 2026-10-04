Czołowe zderzenie z kombajnem na Lubelszczyźnie. Osobówka zmiażdżona

Tragiczne zderzenie z kombajnem w Siedliszczu

Wypadek wydarzył się w piątek po południu w Siedliszczu w powiecie chełmskim. Policjanci, którzy pracowali na miejscu, wstępnie ustalili, że 29-letni kierowca Renault na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas.

Z naprzeciwka nadjeżdżał kombajn John Deere. Doszło do czołowego zderzenia. Renault zostało kompletnie zniszczone, co dobrze pokazuje zdjęcie wykonane po wypadku. 29-latek nie przeżył.

BMW uderzyło w kombajn chwilę po wypadku

To jednak nie był koniec. Jadący za Renault 30-letni kierowca BMW również zderzył się z kombajnem. Na szczęście on oraz 31-letni operator maszyny rolniczej nie odnieśli obrażeń. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości uczestników. Kierowcy, którzy przeżyli wypadek, byli trzeźwi.

Kierowca BMW z sądowym zakazem

Podczas czynności wyszło na jaw, że kierowca BMW miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci nadal wyjaśniają dokładny przebieg i przyczynę tragedii. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.