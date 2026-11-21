Koniec prac śledczych w Nowym Lipowcu po upadku obiektu

Lubelska Prokuratura Okręgowa przekazała informację o sfinalizowaniu wszelkich działań procesowych w Nowym Lipowcu na terenie powiatu biłgorajskiego, gdzie rozbiła się maszyna latająca. Zdarzenie to miało miejsce w piątek, kiedy niezidentyfikowany obiekt runął na przyleśne pole i wywołał pożar, a okoliczni mieszkańcy usłyszeli eksplozję.

Z sobotnich komunikatów śledczych wynika, że na miejscu zdołano wykopać oraz zabezpieczyć kluczowe części rozbitej konstrukcji, wśród których znalazły się podzespoły odpowiadające za napęd i sterowanie. Wszystkie wydobyte elementy trafiły do specjalistycznych analiz laboratoryjnych, które pomogą w pełnym wyjaśnieniu sprawy.

Oględziny w Rudniku nad Sanem wciąż trwają

Mimo zamknięcia etapu prac terenowych w Nowym Lipowcu, funkcjonariusze nadal prowadzą czynności w Rudniku nad Sanem. W tej lokalizacji w piątkowy poranek na terenie leśnym natrafiono na fragmenty kolejnego nieznanego obiektu, co wymagało natychmiastowej interwencji odpowiednich służb.

Jak poinformował Marcin Kozak, pełniący funkcję rzecznika prokuratury w Lublinie, harmonogram grupy dochodzeniowo-śledczej zakładał sfinalizowanie działań w Rudniku jeszcze w sobotę. Kwestia tego, skąd dokładnie pochodzą zabezpieczone w lesie szczątki, wciąż wymaga jednak szczegółowego zbadania przez ekspertów.

Przerwana akcja służb w Mołodyczu zostanie wznowiona

Odmienna sytuacja panuje w Mołodyczu na obszarze powiatu jarosławskiego, gdzie działania w terenie trzeba było tymczasowo przerwać. Decyzję tę wymusiła późna pora oraz wiążące się z nią pogorszenie widoczności.

Prowadzący sprawę zapewniają, że cały obszar jest dokładnie chroniony, aby nie dostały się tam osoby postronne, a powrót do oględzin zaplanowano na niedzielny poranek. W tej miejscowości trzecia maszyna runęła na niezagospodarowany obszar zaledwie około 280 metrów od domku letniskowego, który w momencie incydentu na szczęście stał pusty.

Laboratorium Żandarmerii Wojskowej bada szczątki obiektów

Śledczy zaznaczają, że na tym etapie postępowania powstrzymują się od wszelkich domysłów dotyczących rodowodu znalezionych konstrukcji. Pozyskane na miejscach zdarzeń szczątki badają obecnie eksperci z laboratorium Żandarmerii Wojskowej, które mieści się w Mińsku Mazowieckim.

Prokurator Marcin Kozak zauważył, że obecni w terenie specjaliści mogą wprawdzie wysuwać już pierwsze hipotezy, jednak dla prowadzących śledztwo kluczowe będą dopiero formalne ekspertyzy biegłych, które powstaną po sfinalizowaniu wszystkich analiz.

Przedstawiciel prokuratury zaznaczył przy tym, że najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i personelowi pracującemu przy znaleziskach. Na miejscu pirotechnicy wspomagani ciężkim sprzętem wykopują następne fragmenty maszyn, by od razu przekazać je do dalszych, wnikliwych badań.

Rosyjskie rakiety i dron w polskiej przestrzeni powietrznej

Stojący na czele resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w piątek, że w trakcie nocnego uderzenia Rosji na terytorium Ukrainy polską granicę powietrzną mogły przekroczyć dwie rosyjskie rakiety oraz jeden dron.

Wstępne ustalenia wskazują, że w Nowym Lipowcu mogło dojść do upadku rosyjskiego pocisku manewrującego Ch-101. Z kolei elementy znalezione w Rudniku prawdopodobnie również są częścią rakiety, a znalezisko z Mołodycza to przypuszczalnie dron odrzutowy, choć na ostateczne potwierdzenie tych tez trzeba poczekać do końca prac biegłych wojskowych.

Jednocześnie Żandarmeria Wojskowa apeluje, by w razie natrafienia na niezidentyfikowane obiekty pod żadnym pozorem ich nie ruszać ani nie dotykać. W takiej sytuacji trzeba niezwłocznie odejść na bezpieczną odległość, zaalarmować otoczenie i wezwać służby za pośrednictwem numeru 112.

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