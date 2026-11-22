Powiat lubartowski. W domu znaleziono ciała starszego małżeństwa

W sobotę, 21 listopada, w okolicach godziny 12 do funkcjonariuszy z Lubartowa wpłynęło zawiadomienie od pełnych obaw krewnych. Zgłaszający poinformowali, że w jednym z domów na terenie powiatu lubartowskiego znajduje się starsze małżeństwo niedające oznak życia.

Pod wskazany adres bezzwłocznie wysłano patrole policji oraz zastępy straży pożarnej. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni ocenili jednak, że na ratunek jest już za późno. Ostatecznie obecni na miejscu medycy potwierdzili zgon obojga seniorów.

Śledztwo prokuratury wyjaśni przyczyny śmierci seniorów pod Lubartowem

Dokładne powody zgonu starszej pary wciąż pozostają niewyjaśnione. Szczegółowym ustaleniem przyczyn tragedii zajmie się teraz prokuratura w toku wszczętego postępowania śledczego.