Tajemnicze obiekty spadły w trzech miejscowościach. Służby zakończyły część oględzin

Trwa wyjaśnianie okoliczności pojawienia się trzech niezidentyfikowanych obiektów latających na terytorium Polski. Ich szczątki odnaleziono w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie), a także w Rudniku w powiecie niżańskim i Mołodyczu w powiecie jarosławskim (woj. podkarpackie).

Na miejscu pracowali prokuratorzy wojskowi oraz funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Jak ustaliła reporterka Radia ESKA Agnieszka Niećko, oględziny w Nowym Lipowcu i Rudniku zostały już zakończone.

Inaczej wygląda sytuacja w Mołodyczu, gdzie w sobotę, 21 listopada, działania służb musiały zostać przerwane z powodu zapadającego zmroku. Prace wznowiono w niedzielę rano.

Ciężki sprzęt w akcji. Śledczy zabezpieczyli fragmenty tajemniczych obiektów

Podczas prowadzonych czynności wykorzystano ciężki sprzęt, który umożliwił wydobycie poszczególnych elementów odnalezionych obiektów. Fragmenty zostały zabezpieczone przez techników kryminalistycznych i przeznaczone do dalszych badań.

Jak przekazał reporterce Radia ESKA Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, śledczy chcą zgromadzić możliwie największą liczbę elementów konstrukcyjnych. To właśnie ich analiza może dostarczyć odpowiedzi na najważniejsze pytania.

– Chcemy zabezpieczyć jak największą ilość elementów konstrukcyjnych tych obiektów, które pozwolą nam na ustalenie, z jakim obiektem mamy do czynienia, co przenosił, jaką miał techniczną charakterystykę oraz czy doszło do niekontrolowanego wtargnięcia się tych obiektów na teren Rzeczypospolitej Polskiej – wyjaśnia Marcin Kozak.

Co spadło na Polskę? Odpowiedzi mają przynieść badania laboratoryjne

Zabezpieczone fragmenty zostaną poddane specjalistycznym badaniom w Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Eksperci mają przeanalizować konstrukcję i charakterystykę techniczną odnalezionych obiektów. Istotne będzie również ustalenie, co mogły przenosić oraz w jakich okolicznościach znalazły się na terytorium naszego kraju.

Na obecnym etapie nie przedstawiono ostatecznych ustaleń dotyczących ich pochodzenia i przeznaczenia. Odpowiedzi na te pytania mają dostarczyć dalsze czynności śledczych oraz wyniki ekspertyz laboratoryjnych.

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Śledczy nie chcą spekulować. Czekają na opinie ekspertów

Wcześniej prokuratura informowała, że w Nowym Lipowcu udało się wydobyć między innymi elementy napędowe i sterownicze obiektu. Marcin Kozak zaznaczał jednak, że ostateczne ustalenia dotyczące jego pochodzenia muszą opierać się na specjalistycznych opiniach, a nie na wstępnych ocenach dokonanych na miejscu zdarzenia.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała ponadto, że w miejscach odnalezienia obiektów wykluczono zagrożenie radiologiczne, chemiczne oraz obecność materiałów wybuchowych.