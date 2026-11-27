Zmarły 28-latek był żołnierzem zawodowym w stopniu plutonowego i służył w 1. Batalionie Zmechanizowanym w Chełmie, który wchodzi w skład 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W wojsku przepracował osiem lat. Jego ciało odnaleziono 26 listopada w okolicy kompleksu leśnego przy Kumowej Dolinie w Chełmie po trwających kilka godzin poszukiwaniach.

Czynności na miejscu zdarzenia prowadził prokurator wraz z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej oraz biegłym lekarzem sądowym. Podczas oględzin śledczy zabezpieczyli ślady, a także prywatną broń krótką należącą do zmarłego. Postępowanie wszczęto z artykułu 151 Kodeksu karnego, mówiącego o doprowadzeniu człowieka do targnięcia się na własne życie. W wydanym komunikacie wyjaśniono, że taką kwalifikację prawną stosuje się standardowo przy podejrzeniu zamachu samobójczego, aby wszechstronnie zbadać okoliczności zgonu.

Zebrane dotychczas ślady oraz relacje osób z otoczenia wojskowego z wysokim prawdopodobieństwem wskazują na to, że mężczyzna targnął się na życie bez udziału osób trzecich. Śledczy podkreślają jednak, że ostateczne ustalenie przyczyn i przebiegu tragedii będzie możliwe dopiero po zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak, przekazał: „Prokuratura zastrzega jednak, że jest to wstępna hipoteza śledcza, a dokładne przyczyny i wszystkie okoliczności tej tragedii zostaną ustalone dopiero w toku pełnego postępowania dowodowego”.

Na 27 listopada wyznaczono termin przeprowadzenia sekcji zwłok żołnierza. W dalszym toku postępowania prowadzący sprawę przesłuchają kolejnych świadków oraz powołają biegłych z zakresu toksykologii i balistyki. Jednocześnie prokuratura zwróciła się do przedstawicieli mediów z apelem o uszanowanie prywatności bliskich zmarłego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

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Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

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