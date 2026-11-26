Do zdarzenia doszło w sobotę, 21 listopada, wieczorem. Jak ustalił dzielnicowy z Lubyczy Królewskiej, nastolatek uszkodził płyty betonowe ogrodzenia przy ul. Lwowskiej oraz gminny słupek zabezpieczający wyjście z placu zabaw przy ul. Mickiewicza.

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Zachowanie 16-latka zarejestrowały kamery monitoringu. Chłopak nie potrafił wyjaśnić powodów swojego postępowania.

Ze względu na jego wiek materiały sprawy zostaną przekazane do sądu rodzinnego. To sąd zdecyduje o dalszych konsekwencjach prawnych.