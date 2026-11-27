Mężczyzna podrobił podpis, wpis oraz pieczątkę lekarza jednej z lubelskich placówek medycznych. Z podrobionym dokumentem udał się do lekarza, którego dane widniały na zaświadczeniu. Medyk nie rozpoznał 24-latka i zorientował się, że nie wystawił dokumentu. Zawiadomił o sprawie policję.

Po przeanalizowaniu okoliczności funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do przestępstwa. Policja uznała, że zachowanie mężczyzny naruszyło porządek publiczny i świadczyło o lekceważeniu polskiego prawa. Dlatego skierowała do Straży Granicznej wniosek o zobowiązanie go do powrotu do Ukrainy.

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24-latek został już przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Czeka na decyzję w sprawie powrotu. Jak informuje policja, osoba objęta taką decyzją otrzymuje zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na pięć lat.