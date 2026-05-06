Samorządowcy apelują do mieszkańców. Konieczne oszczędzanie wody

Lubelskie. Ewakuacja zwierząt z pobliskiego schroniska na terenach objętego pożarem

- Apelujemy, żeby zużycie wody było w miarę oszczędne i żeby nie wykorzystywać wody do zbędnych rzeczy jak podlewanie trawników, czy napełnianie baseników. Jeżeli będzie susza i jeżeli woda będzie użytkowana w dużych ilościach na takie niepotrzebne cele, no to może się skończyć przerwami w dostawach wody. I wiem, że w zeszłym roku w wielu gminach takie przerwy występowały. No musimy sobie wyrobić takie nawyki, żeby nawet w życiu codziennym te wody jak najwięcej oszczędzać – mówi Adam Panasiuk, wójt gminy Urszulin.

Urzędnicy w wydanym do mieszkańców i turystów apelu rekomendują, aby ograniczyć podlewanie trawników, unikać mycia samochodów przy użyciu bieżącej wody, zakręcać kran, np. w trakcie mycia zębów, wybierać prysznic zamiast kąpieli w wannie, czy uruchamiać pralki i zmywarki dopiero przy pełnym załadunku.

