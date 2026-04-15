Sąd rozpatrzył zażalenie wiceprezydent Lublina. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak nie wróci do ratusza

Olka Mazur
2026-04-15 15:13

Wiceprezydent Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak na razie nie wróci do pracy. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie utrzymał w mocy postanowienie prokuratury o zastosowaniu środków zapobiegawczych, w tym o zawieszeniu jej w czynnościach służbowych.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak - Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji

- Po rozpoznaniu zażalenia obrońcy podejrzanej Sąd utrzymał to postanowienie w mocy wskazując, że trafną jest ocena konieczności stosowania środków zapobiegawczych dokonana przez prokuratora w kontekście przesłanek wskazujących na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a jako potrzebę zastosowania środków zapobiegawczych w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania Sąd wskazał na przesłankę uzasadnionej obawy, że podejrzana może w bezprawny sposób utrudniać postępowanie bądź nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień - mówi sędzia Marta Śmiech, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie.

Postanowienie jest prawomocne.

