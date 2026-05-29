Zmiana warty w Wojskowym Szpitalu w Lublinie. Jest nowy komendant

Ustępujący komendant, pułkownik Aleksander Michalski, podsumował okres swojego dowodzenia jako czas wielkich zmian i sukcesów. Pod jego kierownictwem placówka stała się jednym z regionalnych liderów w neurochirurgii oraz operacjach z wykorzystaniem robotów medycznych. Za najważniejszy sukces uznał dokończenie inwestycji nadbudowy szpitala, co pozwoliło na realizację świadczeń w bezpiecznych warunkach.

Jestem dumny z tego, że mogłem pracować aż 6 lat w tym szpitalu. Bardzo jestem dumny z mojego zespołu, co mówiłem dzisiaj na podsumowaniu. Myślę, że z takim zespołem mój następca poradzi sobie i doskonale będzie mógł prowadzić ten szpital. Myślę, że pewne osiągnięcia przemawiają za tym, że szpital się rozwinął bardzo mocno. Rozszerzyliśmy nasze świadczenia, dokonaliśmy inwestycje. Pewne inwestycje są jeszcze w trakcie i liczymy na to, że będą wspierane. Chcielibyśmy, aby nasz szpital był znaczącym podmiotem medycznym na mapie naszego miasta i to był mój cel i częściowo udało się go zrealizować - mówi pułkownik Aleksander Michalski.

Jednym z ambitnych projektów, było utworzenie Zakładu Medycyny Pola Walki i Katastrof. Miał on stać się ośrodkiem szkoleniowym dla lekarzy cywilnych na wypadek kryzysu lub wojny.

Zakład jest miejscem, gdzie personel medyczny szpitali z województwa lubelskiego miałby i mógłby szkolić się w zakresie udzielania świadczeń w warunkach szpitalnych, w warunkach kryzysu lub wojny. Taki jest cel. Będzie on osiągnięty w takim czasie, na jakie pozwolą środki finansowe i organizacyjne - podkreślał pułkownik Michalski.

Choć struktura ta jest wciąż w fazie rozwoju, resort obrony zapowiada, że podobne kompetencje będą budowane w kolejnych szpitalach wojskowych w kraju.

Mamy świadomość tego, że wiele kontrowersji budzi ta jednostka organizacyjna wewnętrzna, komórka organizacyjna szpitala. Aczkolwiek resort podejmuje działania, żeby tego rodzaju struktury były w kraju w oparciu o podmioty wojskowe, które mają doświadczenie w tym zakresie. Takim głównym centralnym będzie oczywiście Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Pozostałe ośrodki będą o charakterze regionalnym, czyli chcemy te zdolności te kompetencje budować i tutaj z inicjatywy komendanta te kompetencje się zaczęły pomału tworzyć - mówi pułkownik Mariusz Świderski zastępca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie podaje powodów odwołania komendanta.

Nie mam w zwyczaju komentowania decyzji przełożonych. Jestem żołnierzem, jestem oficerem wojska polskiego. Po prostu pan minister podjął decyzję o zmianie na stanowisku kierowniczym w tym podmiocie. Powierzył tą funkcję panu pułkownikowi Ryciakowi, którego obdarzył zaufaniem, który jest oficerem doświadczonym, kompetentnym, posiada kwalifikacje do tego, żeby tym szpitalem zarządzać - podkreślał pułkownik Świderski.

Nowym komendantem został pułkownik Michał Ryciak z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, gdzie kierował ośrodkiem diagnostyki zagrożeń biologicznych. W swoim pierwszym wystąpieniu zapowiedział kontynuację dotychczasowego kursu oraz brak gwałtownych rewolucji kadrowych.

Jest to bardzo duże wyzwanie, wyróżnienie dla mnie jako dla żołnierza, człowieka. Mam chęć do pracy. Chce mi się. To jest najważniejsze, to jest moim zdaniem podstawa i na tym będziemy budowali. Zespół jest bardzo dobry. Znam szpital, więc tak jak powiedziałem w swoim przemówieniu wstępnym, to ludzie, personel jest siłą tej placówki - mówi pułkownik Michał Ryciak.

Od czerwca pułkownik Michalski będzie kontynuował służbę w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W trakcie uroczystości pracownicy szpitala tłumnie wypełnili salę gdzie odbyło się przekazanie obowiązków.

