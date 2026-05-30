Janów Lubelski: Przystawił nóż do gardła żony i groził jej śmiercią. 38-latek zatrzymany

We wtorek (26.05) dyżurny janowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej. Zgłaszająca poinformowała, że jej partner od dłuższego czasu znęca się nad nią psychicznie i fizycznie. Był agresywny szczególnie po alkoholu.

Na miejsce udali się policjanci, którzy ustalali, że 38-latek wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi i obelżywymi, zakłócał spoczynek nocny. Kiedy partner przystawił jej nóż do szyi i groził pozbawieniem życia wtedy zadzwoniła na Policję – informuje asp. szt. Faustyna Łazur z KPP w Janowie Lubelskim.

Policjanci zatrzymali 38-latka, który usłyszał od prokuratora zarzuty fizycznego i psychicznego znęcanie się nad partnerką. Następnie sąd przychylił się do policyjnego oraz prokuratorskiego wniosku i postanowił zastosować wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Zgodnie z kodeksem karnym znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5.

Każdy kto czuje się krzywdzony ma prawo zgłosił to na Policję lub Prokuraturę. Sąsiedzi, czy też znajomi osób doznających przemocy również powinni reagować. Ważne jest, aby nie pozostać obojętnym wobec takich sytuacji.

Jeżeli wiemy, że osobie z naszego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekajmy, o swoich przypuszczeniach powiedzmy policjantom lub też pracownikom instytucji pomocowych – podkreśla Łazur.

