Do 16. roku życia jazda w kasku. W życie wchodzą nowe przepisy

Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat.

Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci – podkreślają policjanci z Biura Ruchu Drogowego KGP.

W ostatnim czasie doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka z pow. tomaszowskiego.

W Tyszowcach, 13-letni kierujący jednośladem, siedząc na głośniku muzycznym, który przewoził na hulajnodze, w pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą, uderzył przednim kołem w krawężnik i upadł na jezdnię. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala – mówiła nam mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.

Na szczęście chłopak nie doznał poważnych obrażeń. Podróżował w kasku.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Zmiana warty w Wojskowym Szpitalu w Lublinie. Jest nowy komendant

3