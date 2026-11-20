O potężnym hałasie, który wyrwał ze snu lokalną społeczność, w rozmowie z reporterem „Super Expressu” opowiedziała jedna z mieszkanek Nowego Lipowca. „To było potworne, ten huk, który dosłownie zrzucił nas z łóżek. A potem jeszcze gorzej: taka fala przeszła przez ciało, koszmar” – relacjonowała kobieta. Sama maszyna rozbiła się dokładnie na skraju lasu, a nad wsią lata teraz śmigłowiec.

To dzisiejsze zdarzenie na pewno wszystkich mieszkańców postawiło na nogi. Wszystkich uspokajam. Teren jest zabezpieczony. Mieszkańcom nic złego się nie stało. Wszystko jest pod kontrolą - powiedział wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

Z komunikatów policji wynika, że w rejonie incydentu swoje czynności prowadzą już strażacy oraz funkcjonariusze. O całej sytuacji powiadomiono także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Szef MON przekazał, że "są trzy miejsca upadku obiektów, w Nowym Lipowcu już można powiedzieć, że była to rakieta Ch-101, w drugim miejscu też mowa o rakiecie, w trzecim był to najprawdopodobniej dron odrzutowy".

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało w piątkowy poranek komunikat, z którego wynika, że w trakcie zmasowanego nocnego uderzenia Rosji na terytorium Ukrainy polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Wojsko wskazało również na potencjalny upadek maszyny w rejonie miejscowości Chmielek na terenie powiatu biłgorajskiego. Jak przekazał w rozmowie z PAP rzecznik dowództwa, pod uwagę brany jest dron odrzutowy bądź rakieta manewrująca Ch-101. Wojskowy zaznaczył jednak, że to na razie analizowane warianty, wynikające z faktu, iż dokładnie takiej broni użyli w nocy Rosjanie atakujący Ukrainę.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał za pośrednictwem platformy X, że funkcjonariusze pracują obecnie w trzech miejscach, a dokładnie w Nowym Lipowcu, Mołodyczu oraz Rudniku nad Sanem.

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