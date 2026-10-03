Tragedia na obwodnicy Lublina. Kierowca TIR-a zginął w płomieniach

Dwa TIR-y rozbiły się pod Lublinem. Uderzenie wywołało pożar

Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S12/17, jadąc od strony Zamościa w stronę stolicy. Na wysokości Jakubowic Konińskich, dokładnie w obszarze między zjazdami Lublin Rudnik i Lublin Czechów, zderzyły się ze sobą dwa ogromne samochody dostawcze.

Jeden z pojazdów stanął w ogniu. Zdjęcia z miejsca wypadku pokazują mocno zniszczoną kabinę ciężarówki. Po pożarze zostały po niej tylko zgliszcza.

Ofiara zginęła natychmiast

Z komunikatu lubelskiej policji wynika, że jeden z kierowców zginął na miejscu. Dwie inne poszkodowane osoby trafiły do szpitali. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie, pod nadzorem prokuratora, ustalają dokładny przebieg wypadku. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną.

Trasa S12 była wyłączona z użytku

Po wypadku zablokowana była trasa S12/17 w kierunku Warszawy. Policjanci kierowali samochody na wyznaczone objazdy. Przed północą lubelska policja poinformowała, że droga została odblokowana i ruch odbywa się już bez utrudnień. Funkcjonariusze zaapelowali do kierowców o ostrożność.