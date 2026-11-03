Planował zabójstwo byłej partnerki? Kupił broń i obserwował jej dom. 21-latek aresztowany

Do policjantów pod koniec października dotarła informacja, że 21-latek może planować zabójstwo byłej partnerki. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, które potwierdziły, że kobiecie grozi realne niebezpieczeństwo.

Kupił broń i obserwował byłą partnerkę

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Lublinie, mężczyzna miał przygotowywać się do zbrodni już od lipca. Opracował szczegółowy plan, obserwował kobietę w jej domu i wielokrotnie kierował pod jej adresem groźby. W mediach społecznościowych publikował również materiały sugerujące zamiar popełnienia morderstwa.

Kryminalni zatrzymali 21-latka w miejscu zamieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczyli m.in. wiatrówkę oraz rewolwer czarnoprochowy. Według policji ten drugi został kupiony w związku z planowanym zabójstwem.

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21-latek trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów kierowania gróźb karalnych oraz czynienia przygotowań do zabójstwa.

Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, decydując o tymczasowym aresztowaniu 21-latka na trzy miesiące. Za przygotowania do zabójstwa grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.