Dramat na kładce w Lublinie. Uratowano młodą kobietę

Obecnie uratowana kobieta przebywa pod specjalistyczną opieką lekarzy i nie grozi jej niebezpieczeństwo. Cała sytuacja miała miejsce kilka dni temu na kładce dla pieszych, która przebiega kilka metrów nad ruchliwą jezdnią i łączy osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wracający samochodem po służbie funkcjonariusz lubelskiej drogówki, starszy posterunkowy Łukasz Lenart, już z większej odległości dostrzegł szarpiącą się parę. Choć początkowo wyglądało to na zwykłą kłótnię, po zbliżeniu się okazało się, że trwa tam dramatyczna walka o życie. Obecny na miejscu mężczyzna ze wszystkich sił powstrzymywał młodą dziewczynę przed skokiem na ruchliwą drogę, do którego ta za wszelką cenę dążyła.

„Policjant natychmiast zatrzymał swój samochód i pobiegł na pomoc. Wspólnie z przechodniem chwycili kobietę i bezpiecznie przeprowadzili ją na drugą stronę barierek, zapobiegając tragedii. Następnie młoda kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego” relacjonuje podinsp. Łukasz Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Ogromne słowa uznania należą się zarówno przypadkowemu świadkowi, który nie przeszedł obojętnie obok ludzkiego dramatu, jak i starszemu posterunkowemu Łukaszowi Lenartowi za jego stanowcze działanie. To właśnie wspólne zaangażowanie przechodnia oraz policjanta pozwoliło na szybkie uratowanie ludzkiego życia.

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