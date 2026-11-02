Przyjechał z Niemiec na grób matki. Nie miał pojęcia, kto obserwuje go na cmentarzu

Przyjechał na grób matki. Na cmentarzu rozpoznał go policjant

Do nietypowego zatrzymania doszło w sobotę na terenie powiatu lubartowskiego (woj. lubelskie). Funkcjonariusz Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Powiatowej Policji w Parczewie, który miał wolne, przebywał prywatnie w pobliżu jednego z cmentarzy.

W pewnym momencie zauważył mężczyznę przypominającego osobę poszukiwaną przez parczewskich policjantów. Funkcjonariusz na co dzień zajmuje się ustalaniem miejsc pobytu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego postanowił sprawdzić swoje podejrzenia.

O sytuacji powiadomił przełożonego oraz dyżurnego jednostki. Następnie, pozostając niezauważonym, obserwował mężczyznę i miejsce, do którego się udał. Na miejsce skierowano patrol kryminalny.

Siedem lat ukrywał się w Niemczech. Teraz trafił do więzienia

Przypuszczenia policjanta okazały się trafne. Wylegitymowany przez funkcjonariuszy mężczyzna był 52-letnim mieszkańcem gminy Sosnowica, który od siedmiu lat ukrywał się w Niemczech.

Jak przekazała mł. asp. Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji, poszukiwany przyjechał do Polski, aby spotkać się z rodziną oraz odwiedzić grób swojej matki, która zmarła przed laty.

Okazało się, że 52-latek był poszukiwany na podstawie zarządzenia Sądu Rejonowego we Włodawie. Miał do odbycia karę dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności za niealimentację. Jego aktualne miejsce pobytu próbowała również ustalić Prokuratura Rejonowa w Lubinie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

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