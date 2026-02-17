PKP planuje inwestycje. Czy pod lubelskim dworcem będzie schron?

Schronem, pod dworcem w stolicy województwa, zainteresował się poseł Michał Moskal, który w interpelacji skierowanej do Ministra Infrastruktury w grudniu 2025 roku zapytał o jego stan techniczny oraz plany modernizacji.

Obiekt ten, ze względu na swoją strategiczną lokalizację w kluczowym węźle komunikacyjnym regionu, może odgrywać istotną rolę w systemie zabezpieczenia ludności w sytuacjach kryzysowych, mimo to w przestrzeni publicznej brakuje szczegółowych danych na temat jego dostępności oraz gotowości do użycia - czytamy w interpelacji posła Michała Moskala.

Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury, kontrola przeprowadzona w lipcu 2025 roku przez straż pożarną i nadzór budowlany wykazała szereg nieprawidłowości.

Sporządzono protokoły, z których wynika, że obiekt w przeważającej części nie spełnia warunków wymaganych dla budowli ochronnej, w związku z czym nie może być użytkowany w takim charakterze. Powierzchnia wskazanych pomieszczeń wynosi ok. 96 m².(...) Odnosząc się do kwestii ewentualnej modernizacji obiektu, uprzejmie informuję, że dworzec kolejowy Lublin Główny został przewidziany do realizacji w ramach programu "Dworce Przyjazne Pasażerom", przy czym szczegółowy zakres rzeczowy oraz harmonogram prac są obecnie w trakcie opracowywania przez spółkę Polskie Koleje Państwowe S.A. - czytamy w odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Malepszaka.

Zapytaliśmy PKP S.A o przygotowania do wdrożenia programu w kontekście lubelskiego dworca - do sprawy będziemy wracać.

