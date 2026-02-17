To mogła być kolejna próba dywersji na torach. Obywatel Mołdawii zatrzymał pociąg towarowy w Puławach

Bartłomiej Ważny
2026-02-17 5:35

Policja aresztowała w poniedziałek (16.02), przed godziną 16:00 25-letniego obywatela Mołdawii, który zatrzymał pociąg towarowy relacji Szczecin-Dorohusk. Na stacji w Puławach (woj. lubelskie) mężczyzna uruchomił hamulec ręczny w wagonie.

Policja-Mężczyzna w kajdankach

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Mężczyzna w kajdankach

W chwili zatrzymania 25-latek znajdował się pomiędzy wagonami. Policjanci na miejscu ujawnili przy zatrzymanym torbę, a w niej m.in. telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank oraz dokumenty w języku rosyjskim.

O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Policjanci, którzy podjęli interwencję pełnili służbę w ramach operacji TOR wspólnie z żołnierzem WOT oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.

