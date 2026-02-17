To mogła być kolejna próba dywersji na torach. Obywatel Mołdawii zatrzymał pociąg towarowy w Puławach

W chwili zatrzymania 25-latek znajdował się pomiędzy wagonami. Policjanci na miejscu ujawnili przy zatrzymanym torbę, a w niej m.in. telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank oraz dokumenty w języku rosyjskim.

O zdarzeniu powiadomiono Prokuraturę Krajową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Śledcze Policji.

Policjanci, którzy podjęli interwencję pełnili służbę w ramach operacji TOR wspólnie z żołnierzem WOT oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei.

