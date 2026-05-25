Pierwszy weekend z prohibicją w Lublinie. Już widać efekty?

- Tych kontroli było dużo. Nie stwierdziliśmy, ani nie mieliśmy też przypadków zgłoszonych odnośnie łamania przepisów sprzedaży alkoholu. Ale też taki sygnał wpłynął, że i tych przypadków spożywania napojów alkoholowych w tych miejscach nam znanych było zdecydowanie mniej niż chociażby tydzień wcześniej, bo w ten weekend w nocy mieliśmy w sumie sześć przypadków, jeżeli chodzi o spożywanie napojów alkoholowych w takich miejscach, które najczęściej monitorujemy, skąd wpływają zgłoszenia, czyli z Placu Lecha Kaczyńskiego, z Placu Dominikańskiego, czy też z Ogrodu Saskiego. Dla przykładu w ubiegły weekend takich przypadków było 20. To jest duża różnica – mówi Robert Gogola, rzecznik prasowy lubelskiej straży miejskiej.