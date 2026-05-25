30 martwych ptaków w fontannie. Co je zabiło?

Policja ustala, co doprowadziło do śmierci 30 ptaków, które znaleziono w niedzielę (24.05) w fontannie przy ul. Wallenroda, na os. Mickiewicza w Lublinie.

Martwe ptaki znaleziono tuż po południu. Zgłoszenie wpłynęło do straży miejskiej, teren został zabezpieczony przez policję. Ptaki zostały przekazane do badań, trafiły do biegłego sądowego z dziedziny weterynarii. Służby pobrały też próbki wody z fontanny. Ma to pomóc ustalić, czy to woda zabiła ptaki, czy np., wcześniej zjadły coś trującego.

Prokuratura wszczęła już postępowanie w tej sprawie.

Ptaki zostały wyłowione i niezwłocznie przekazane do specjalistycznych badań, które pozwolą precyzyjnie określić przyczynę ich zgonu. W celu wyjaśnienia tej sprawy podjęliśmy natychmiastowe działania. Wystąpiliśmy już o zabezpieczenie okolicznego monitoringu, a sama fontanna została zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. O zdarzeniu powiadomiliśmy inspekcję sanitarną oraz planujemy pilne powiadomienie Instytutu Weterynarii w Pławach. W tej sprawie zostało wszczęte postępowanie pod nadzorem prokuratury rejonowej Lublin-Południe – informuje prok. Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Martwe ptaki trafiły na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, gdzie zbada je biegły sądowy.

