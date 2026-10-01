Obława pod Lublinem. Motocyklista uciekł po potrąceniu policjanta

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-10-01 20:06

Dramatyczne zdarzenie w miejscowości Krężnica Jara niedaleko Lublina. Kierujący motocyklem nie zatrzymał się do rutynowej kontroli, uderzył w policjanta i zbiegł do lasu. Rozpoczęto poszukiwania.

Radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi. O obławie na motocyklistę pod Lublinem przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Monika Półbratek Policyjna obława

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 1 października, na drodze w kierunku Strzeszkowic. Policjanci z lubelskiej drogówki kontrolowali tam prędkość na prośbę okolicznych mieszkańców. To niebezpieczne miejsce, w którym niedawno na pasach zginął 9-latek. Pomimo tego wypadku, kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość, o czym pisał serwis lublin112.pl:

- Wiele kierowców poruszających się drogą prowadzącą do Strzeszkowic, nic sobie bowiem nie robi z obowiązujących ograniczeń prędkości 

Ucieczka przed policją i uderzenie w funkcjonariusza

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze próbowali zatrzymać jadącego motocyklistę. Mężczyzna zignorował polecenia. Jak relacjonuje portal lublin112.pl, nie zatrzymał się, wjechał w policjanta, a następnie zostawił pojazd i uciekł w stronę lasu.

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- Jednak jadący elektrycznym jednośladem mężczyzna nic sobie z tego nie zrobił. Wjechał w stojącego na jezdni funkcjonariusza, następnie porzucił motocykl i pieszo uciekł do pobliskiego lasu - informuje lublin112.pl

Ranny policjant przewieziony do szpitala

Poszkodowany funkcjonariusz został ranny i wymagał natychmiastowej opieki. Informację o jego stanie przekazała młodsza aspirant Beata Kieliszek z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”:

- Policjant został przewieziony do szpitala i wymaga hospitalizacji 

Trwa policyjna obława. Utrudnienia dla kierowców

Policja natychmiast rozpoczęła szeroką akcję poszukiwawczą. Do działań skierowano liczne radiowozy oraz psa tropiącego. Funkcjonariusze dokładnie przeszukują tereny w okolicy Krężnicy Jarej i okolicznych lasach.

Ruch na drodze został wstrzymany. Na miejscu pracują śledczy, którzy analizują porzucony motocykl oraz ślady zdarzenia, by ustalić tożsamość uciekiniera. Podróżujący tą trasą muszą spodziewać się utrudnień.

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