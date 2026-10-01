Japońskie gwiazdy siatkówki w barwach Bogdanki LUK Lublin. Ran Takahashi i Tomohiro Ogawa wchodzą do gry

Dla lubelskiego klubu to wydarzenie przełomowe zarówno pod kątem sportowym, jak i wizerunkowym. Ran Takahashi to nie tylko mistrz Azji czy wicemistrz Włoch, ale i międzynarodowa gwiazda z rzeszą 2,5 miliona obserwujących na Instagramie. Z kolei Tomohiro Ogawa to wielokrotny medalista mistrzostw Japonii oraz Ligi Narodów, zaliczany do ścisłej światowej czołówki.

Nowa sportowa jakość i ambitne cele

Szefostwo oraz sztab szkoleniowy nie ukrywają aspiracji - celem drużyny na ten sezon jest walka o medal mistrzostw Polski oraz wywalczenie miejsca w Final Four Ligi Mistrzów.

Myślę, że po tych transferach doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że oczekiwania będą wielkie, ale my na spokojnie przyjmujemy to wyzwanie - zaznacza Krzysztof Skubiszewski, Prezes BOGDANKI LUK Lublin.

Podobne zdanie ma trener zespołu, Stéphane Antiga:

Mieliśmy bardzo dobry sezon rok temu i co mi się podoba jest to, że nasz klub próbuje cały czas patrzeć do przodu i budować drużynę, żebyśmy byli jeszcze lepsi. Naturalnie próbowaliśmy podpisać kontrakt z Ran i z Tomo. Udało się i bardzo się cieszę, że będziemy pracowali razem w tym roku. Myślę, że kibice będą bardzo zadowoleni, bo są bardzo spektakularni i najważniejsze - grają bardzo dobrze, czyli teoretycznie będziemy jeszcze lepsi niż rok temu. Myślę, że ta liga będzie bardzo ciekawa, bo też nasi przeciwnicy mają bardzo ciekawe składy, czyli poziom ligi będzie bardzo, wysoki w tym roku.

Determinacji nie kryją również sami zawodnicy.

Dam z siebie wszystko. Mój styl gry różni się od stylu polskich zawodników. Moim atutem jest solidna defensywa, dobre przyjęcie i mocna mentalność. Mogę pomóc drużynie przede wszystkim w obronie i w szybkiej grze, a potem oczywiście również w ataku. Musimy wygrywać. Chcemy zdobyć mistrzostwo. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc zespołowi – obiecuje Ran Takahashi.

Takahashi w krótkiej wypowiedzi przyznał też, że Polska zrobiła na nim bardzo pozytywne wrażenie:

Ludzie są bardzo przyjaźni. Zarówno koledzy z drużyny, jak i trenerzy wszyscy są dla mnie bardzo mili. Poza tym spacerowałem wokół mojego domu i widziałem dzieci, studentów. Jest ich tu bardzo dużo. Czuję, że to bardzo bezpieczny kraj, bezpieczne miasto, a do tego po prostu piękne miasto. (…) Nie znam jeszcze dobrze polskiej kuchni, ale zupa jest bardzo dobra. Na razie znam tylko to. Na pewno chcę spróbować kolejnych polskich potraw.

Lublin stawia na turystykę i promowanie marki w Japonii

Transfery Japończyków to także ważny krok w kierunku budowania międzynarodowej rozpoznawalności miasta.

Jesteśmy przekonani, że nasze poczynania przyciągną uwagę wielu kibiców z Japonii. W tym zakresie podjęliśmy już działania i spodziewamy się turystów z tego kraju na naszych meczach – mówi Krzysztof Skubiszewski, Prezes BOGDANKI LUK Lublin.

Klub przy współpracy z Miastem Lublin i Lokalną Organizacją Turystyczną Metropolia Lublin prowadzi rozmowy z japońską agencją reklamową w sprawie organizacji zorganizowanych przyjazdów kibiców z Azji. Podczas sezonu planowane są 2 lub 3 wizyty grup liczących około 50 fanów.

Ilość obserwujących portale społecznościowe klubu wzrosła w ostatnich tygodniach o kilkadziesiąt procent, co pokazuje, jak szeroki odzew wywołało pozyskanie zawodników z Kraju Kwitnącej Wiśni.

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