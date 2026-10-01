Myśliwy zastrzelił myśliwego na polowaniu. "Nic się nie dzieje, schodzę"

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-10-01 10:58

Dariusz L. (50 l.) pozbawił życia swojego znajomego podczas polowania, tłumacząc to fatalną pomyłką. Strzelec wziął 68-letniego Andrzeja L. za dzika. Choć prokuratura oskarżyła go o zabójstwo, za które grozi dożywocie, mężczyzna opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy, bo śledczy i sąd nie są do końca zgodni co do kwalifikacji czynu. Akt oskarżenia trafił do sądu 30 września 2026 roku.

  • Dariusz L. oddał dwa strzały z dystansu 167 metrów do zbliżającego się Andrzeja L. Podejrzany twierdził, że celował do zwierzyny, jednak śledczy zarzucają mu zabójstwo w zamiarze ewentualnym.
  • Za kaucją w wysokości 100 tysięcy złotych 50-latek wyszedł na wolność, ma zakaz wyjazdu z kraju oraz policyjny dozór.

Niezwykle trudno pojąć tę tragedię. Pochodzący z okolic Łęcznej 68-letni Andrzej L. słynął z przestrzegania wszelkich reguł bezpieczeństwa na polowaniach. Feralnego 11 listopada 2025 roku pojechał polować w rejonie Milejowa z 50-letnim Dariuszem L. Wybór towarzysza okazał się tragiczny w skutkach. Po wielu godzinach wyczekiwania, zatelefonował do kompana ze swojej ambony z informacją: „Nic się nie dzieje, schodzę i idę do ciebie". Do pokonania miał zaledwie 200 metrów, ale nigdy tam nie dotarł, bo Dariusz L. oddał w jego kierunku dwa strzały!

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Mieszkańcy Milejowa, leżącego nad Wieprzem w powiecie łęczyńskim, ciągle żyją tą sprawą. Miejscowi współczują obu myśliwym o zbieżnym nazwisku (choć panowie nie byli spokrewnieni), jednak największy żal budzi śmierć starszego z nich.

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Zmarły był powszechnie szanowany, z sukcesami zarządzał gospodarstwem warzywnym i specjalizował się w uprawie papryki. Jego wiedza w tej dziedzinie była imponująca, a plony dorównywały jakością tym z Węgier. Uchodził za jednego z pierwszych ekspertów od uprawy tej rośliny w kraju. Wyróżniał się także jako świetny myśliwy. „Zawsze powtarzał, że ryzyko mu niepotrzebne" – wspominają znajomi.

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– Po około czterech godzinach bezskutecznego polowania, które w istocie sprowadziło się do oczekiwania na zwierzynę, oraz wobec złych warunków atmosferycznych, bowiem zapadał zmierzch i zaczynał padać deszcz, postanowili oni zrezygnować z dalszego polowania – relacjonowała kilka dni po tragedii prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Feralnego 11 listopada 2025 roku mężczyźni wyruszyli na łowy wczesnym popołudniem. Miejsce znajdowało się niedaleko, na przeciwko cmentarza w Milejowie, gdzie droga prowadzi w dół w stronę rozległych łąk i pól kukurydzy, mijając po drodze domy i stadninę koni. Zasiadki zaplanowano w odległości 200 metrów od siebie. Po zajęciu miejsc na ambonach zaczęło zmierzchać, a z nieba zaczął padać deszcz. Dzików, na które wyczekiwali, w ogóle nie było.

„Idę do ciebie" – usłyszał przed zejściem ze stanowiska 50-latek od swojego starszego kolegi. Pojazd, którym obaj dotarli na miejsce, był zaparkowany właśnie przy ambonie Dariusza L.

„W trakcie, kiedy pokrzywdzony szedł w kierunku ambony Dariusza L., ten strzelił ze swojej broni myśliwskiej dwukrotnie, godząc pokrzywdzonego w klatkę piersiową i w ramię. Strzały padły z odległości 167 metrów" – dodaje prokurator Dębiec.

Myśliwy zdał sobie sprawę, że coś poszło bardzo źle dopiero w momencie, gdy dostrzegł promień latarki poszkodowanego, który bezwładnie oświetlał niebo. 50-latek natychmiast wezwał służby. Mimo błyskawicznej interwencji lekarzy, 68-letniego Andrzeja L. nie udało się uratować i zmarł w szpitalu.

Szokuje fakt, że strzelec używał sprzętu z celownikiem termowizyjnym i nie rozpoznał ludzkiej sylwetki. Dodatkowo kule trafiły w klatkę piersiową, a więc znacznie wyżej, niż zazwyczaj strzela się do dzika. Na domiar złego oskarżony celował z wysokiej ambony.

Idę do ciebie. Chwilę później myśliwy Andrzej już nie żył. Kolega pomylił go z dzikiem
Autor: Mucha Mariusz / Super Express

„Mężczyzna tłumaczył, że pojawiły się dziki i był przeświadczony, że strzela do nich" – zaznaczała prokurator Dębiec.

– Prokurator rejonowy w Lublinie przedstawił mu zarzut, że w toku polowania indywidualnego, przewidując, że w istniejących warunkach oddawania strzału obrany przez niego cel może być człowiekiem i godząc się na to bez dokładnego osobistego rozpoznania zwierzyny, w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia człowieka, przy wykorzystaniu lunety termowizyjnej, oddał strzał z posiadanej przez siebie broni myśliwskiej, w wyniku czego spowodował u niego obrażenia ciała w postaci rany postrzałowej klatki piersiowej i prawego przedramienia, które skutkowały zgonem pokrzywdzonego – opisywała prokurator Dębiec. - Godził się na to, że spowoduje skutek w postaci śmierci człowieka.

Śledczy prowadzący sprawę są całkowicie pewni, że nie był to zwykły nieszczęśliwy wypadek, lecz ewidentne zabójstwo. Myśliwemu grozi dożywocie.

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Po opisywanym dramacie, Polski Związek Łowiecki wydał specjalne oświadczenie. W komunikacie zaznaczono: „Bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem, a Polski Związek Łowiecki jednoznacznie potępia wszelkie działania naruszające zasady bezpieczeństwa. Każdy myśliwy zobowiązany jest do ich przestrzegania. Rzecznik Dyscyplinarny zbada, czy w tym przypadku zasady te zostały zachowane. Każdy wypadek z bronią stanowi dla całego środowiska myśliwskiego bolesną lekcję i refleksję nad odpowiedzialnością, jaka wiąże się z naszą działalnością".

W dniu 30 września prokuratura przesłała do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Zatrzymany 50-latek początkowo przebywał w areszcie, jednak w lutym bieżącego roku wyszedł na wolność po wpłacie 100 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Decyzją sądu musi regularnie meldować się na policji, a także ma bezwzględny zakaz opuszczania kraju, kontaktowania się z bliskimi ofiary oraz członkami koła łowieckiego. Taka pobłażliwość wymiaru sprawiedliwości podyktowana jest wątpliwościami sądu co do przyjętej kwalifikacji prawnej – sędziowie biorą pod uwagę nieumyślne spowodowanie śmierci. Data pierwszej rozprawy pozostaje nieznana.

Protest przeciw myśliwym w Lublinie. "Maszerowali ku pamięci ofiar - ludzi i zwierząt"
Zatrzymany Dariusz L. prowadzony przez policjantów. Na miniaturze obok ofiara Andrzej L. O tragedii pisze Eska Lublin.
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