Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2026 roku? Czeka nas dodatkowa godzina snu

Dokładny termin zmiany czasu na zimowy w 2026 roku

Przejście na czas środkowoeuropejski w 2026 roku wypada w nocy z 24 na 25 października. To właśnie wtedy, punktualnie o 3:00, wskazówki powędrują na 2:00. Oznacza to, że zyskamy wyjątkowo długą noc, a okres między drugą a trzecią potrwa pełne dwie godziny zamiast standardowych sześćdziesięciu minut.

Podstawą prawną dla tej operacji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane 4 marca 2022 roku. Dokument ten precyzyjnie reguluje harmonogram manipulowania czasem w naszym kraju na lata 2022–2026. Przepisy wprost określają, że czas letni pożegnamy 25 października o trzeciej nad ranem.

Przestawianie zegarków w 2026 roku. Co z elektroniką?

Posiadacze nowoczesnego sprzętu mogą w ten weekend spać spokojnie. Komputery, smartfony czy inteligentne opaski połączone z siecią samodzielnie zaktualizują wyświetlaną godzinę do nowego, zimowego czasu.

Więcej uwagi będą wymagały tradycyjne mechanizmy pozbawione dostępu do internetu. Ręczna korekta będzie niezbędna w przypadku klasycznych zegarów ściennych, kuchenek mikrofalowych oraz starszych systemów multimedialnych montowanych w samochodach.

Zimowa zmiana czasu 2026. Skąd wziął się ten system?

Manipulowanie upływem czasu to rozwiązanie o dość długiej historii. Pomysł ten zaczął zyskiwać ogromną popularność na początku XX stulecia. Głównym celem pionierów tego systemu była chęć lepszego wykorzystania naturalnego światła słonecznego, co w założeniu miało przynieść potężne oszczędności w zużyciu energii.

W Polsce regulacje dotyczące czasu letniego i zimowego były wielokrotnie wprowadzane i anulowane na przestrzeni dziesięcioleci. Obecnie mechanizm ten działa na podstawie jednolitych wytycznych obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Przedstawiciele Głównego Urzędu Miar przypominają, że powrót do czasu standardowego zawsze następuje w ostatnią niedzielę października.

Dodatkowa godzina snu w październiku 2026 roku

Perspektywa dłuższego wypoczynku to dla wielu z nas jedyny pozytyw jesiennej korekty. W nocy z soboty na niedzielę (24-25 października) przesunięcie czasu z 3:00 na 2:00 sprawi, że będziemy mogli spędzić w łóżku dodatkowe sześćdziesiąt minut.

Zysk w postaci wydłużonego snu ma jednak swoją cenę. Od tego momentu zmierzch będzie zapadał znacznie wcześniej, a jesienne popołudnia staną się od razu zauważalnie ciemniejsze.

Eksperci z Głównego Urzędu Miar zwracają uwagę na zdrowotne aspekty tej corocznej procedury. Nagłe przesunięcie doby potrafi mocno rozregulować nasz wewnętrzny zegar biologiczny, a ludzki organizm nierzadko potrzebuje dłuższego czasu, aby w pełni zaadaptować się do nowej rzeczywistości.

Harmonogram zmiany czasu na rok 2027

Jeśli europejskie i krajowe przepisy nie ulegną w międzyczasie modyfikacji, kolejny cykl przestawiania zegarków rozpoczniemy dopiero wiosną 2027 roku. W nocy z 27 na 28 marca będziemy zmuszeni oddać zaoszczędzoną jesienią godzinę.

Wtedy wskazówki przeskoczą z godziny 2:00 na 3:00, przez co nasz nocny wypoczynek ulegnie drastycznemu skróceniu.

Z kolei kolejny jesienny powrót do czasu zimowego w 2027 roku odbędzie się według tradycyjnego, utartego już klucza. Czas letni zakończy się ostatecznie w ostatni niedzielny poranek października.