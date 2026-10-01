Lekarze bezradni wobec alarmów zbrojnych. "Odesłać pacjentów do domu czy zaprowadzić do schronu?"

Okazuje się, że wytyczne dla lekarzy dotyczące tego, jak zachować się w razie alarmów zbrojnych, praktycznie nie istnieją. W czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” wskazano, że samodzielne przychodnie lekarzy rodzinnych, dentystów i specjalistów potrzebują oficjalnych wytycznych na wypadek ataków zbrojnych. Dziś medycy nie wiedzą, jak traktować alerty RCB. Wspominając poniedziałkowy alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny i prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców w rozmowie z „DGP” stwierdził: „Nie wiedziałem, co zrobić. Przerwać pracę i odesłać pacjentów do domu czy zaprowadzić pacjentów do schronu. Tylko gdzie jest schron?” - padło wprost. Jak podkreślał, jego koledzy po fachu mieli podobnie. Z pytaniami o procedury na wypadek zagrożenia, dr Zieliński zwrócił się w pismach do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz miejscowego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sonda Czy stosujesz się do zaleceń z alertów RCB? Tak Nie Staram się, ale zła pogoda nie powstrzyma mnie np. przed zrobieniem zakupów

Pytał „jakie procedury obowiązują przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i czy w przypadku przerwania pracy i oddalenia do schronu trzeba informować NFZ o przerwie w świadczeniu usług” - czytamy w „Dzienniku”. Na spotkaniu z wojewodą lubelskim i szefem tamtejszego oddziału NFZ usłyszał, że konsekwencji przerwy w pracy wywołanej alertem nie będzie. „Jestem uspokojony, ale wolę taką deklarację mieć na piśmie, dlatego czekam na pismo zwrotne. Napiszę też do prezesa NFZ” - zapowiedział dr Zieliński.

Pytany o wytyczne dla lekarzy poseł PSL Radosław Lubczyk zapowiedział apel do ministerstwa o jak najszybsze ustalenie procedur dla poradni.

Źródło: PAP