Lekarze bezradni wobec alarmów zbrojnych. "Odesłać pacjentów do domu czy zaprowadzić do schronu?"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-10-01 9:18

Samodzielne przychodnie, gabinety stomatologiczne i poradnie specjalistyczne pilnie potrzebują jasnych instrukcji na wypadek konfliktu zbrojnego. Obecnie personel medyczny nie ma pojęcia, jak reagować na komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nakazujące znalezienie bezpiecznego schronienia. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że systemowe procedury w tym obszarze po prostu nie funkcjonują, choć wkrótce mają zostać opracowane.

Lekarz badający ramię pacjenta w gabinecie medycznym.
Autor: Zdjęcie poglądowe/ Wygenerowane przez AI Lekarz badający ramię pacjenta w gabinecie medycznym.

Okazuje się, że wytyczne dla lekarzy dotyczące tego, jak zachować się w razie alarmów zbrojnych, praktycznie nie istnieją. W czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” wskazano, że samodzielne przychodnie lekarzy rodzinnych, dentystów i specjalistów potrzebują oficjalnych wytycznych na wypadek ataków zbrojnych. Dziś medycy nie wiedzą, jak traktować alerty RCB. Wspominając poniedziałkowy alert o zagrożeniu atakiem z powietrza, dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny i prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców w rozmowie z „DGP” stwierdził: „Nie wiedziałem, co zrobić. Przerwać pracę i odesłać pacjentów do domu czy zaprowadzić pacjentów do schronu. Tylko gdzie jest schron?” - padło wprost. Jak podkreślał, jego koledzy po fachu mieli podobnie. Z pytaniami o procedury na wypadek zagrożenia, dr Zieliński zwrócił się w pismach do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz miejscowego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

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Pytał „jakie procedury obowiązują przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i czy w przypadku przerwania pracy i oddalenia do schronu trzeba informować NFZ o przerwie w świadczeniu usług” - czytamy w „Dzienniku”. Na spotkaniu z wojewodą lubelskim i szefem tamtejszego oddziału NFZ usłyszał, że konsekwencji przerwy w pracy wywołanej alertem nie będzie. „Jestem uspokojony, ale wolę taką deklarację mieć na piśmie, dlatego czekam na pismo zwrotne. Napiszę też do prezesa NFZ” - zapowiedział dr Zieliński.

Pytany o wytyczne dla lekarzy poseł PSL Radosław Lubczyk zapowiedział apel do ministerstwa o jak najszybsze ustalenie procedur dla poradni. 

Źródło: PAP

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