Nocny wypadek na DK17. Dwie kobiety trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 19/20 września. Około godz. 1.40 tomaszowska policja otrzymała zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 17 w Hrebennem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 54-letni kierowca renault z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w tył naczepy ciężarówki stojącej na poboczu. Mercedes oczekiwał w kolejce do przejścia granicznego.

Busem podróżowały trzy osoby: kierowca oraz dwie obywatelki Ukrainy w wieku 23 i 27 lat. Obie pasażerki z obrażeniami zostały przewiezione do szpitala. Kierowcy busa i ciężarówki nie wymagali pomocy medycznej.

Badanie wykazało, że 54-latek był trzeźwy. Ze względu na rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Mundurowi odebrali również dowody rejestracyjne uszkodzonego busa i naczepy.

Dokładny przebieg oraz przyczyny wypadku ustalają tomaszowscy policjanci pod nadzorem prokuratury. Informację o zdarzeniu przekazała asp. Małgorzata Pawłowska.

Czytaj też: 88-latek po pół wieku bezkolizyjnej jazdy rozbił fiata seicento na ekspresówce