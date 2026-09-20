Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-20 10:18

Do 1 listopada zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz w kwiaciarniach i pracowniach florystycznych pojawiają się propozycje dekoracji na Wszystkich Świętych. W tym roku na grobach nie musi królować wyłącznie klasyczna chryzantema. Coraz częściej pojawiają się bardziej nietypowe kompozycje.

Wszystkich Świętych 2026. Jak udekorować grób?

Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. 1 listopada Polacy tłumnie odwiedzą cmentarze, by zapalić znicze i udekorować groby swoich bliskich. Wiele osób już teraz zastanawia się, jakie kwiaty i stroiki wybrać, aby miejsce pamięci wyglądało elegancko i odświętnie. Przygotowaliśmy kilka ciekawych propozycji. 

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Chryzantemy nadal będą na topie

Trudno wyobrazić sobie Wszystkich Świętych bez chryzantem. Te kwiaty od lat są jednym z najczęstszych wyborów na groby, przede wszystkim ze względu na swoją trwałość i szeroki wybór odmian. Warto jednak pamiętać, że na groby nadają się nie tylko chryzantemy. W galerii zdjęć poniżej przedstawiamy kilka propozycji kwiatów, które sprawdzą się idealnie na Wszystkich Świętych 2026. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te kwiaty będą królować na grobach 1 listopada 2026 r.

Kolorowe chryzantemy i znicze na grobach. O trendach na Wszystkich Świętych 2026 przeczytasz na Eska Lublin.
Galeria zdjęć 13

Wszystkich Świętych 2026

Dzień Wszystkich Świętych przypada w tym roku na niedzielę. To ważna informacja dla pracowników, ponieważ święto przypadające w niedzielę nie powoduje powstania dodatkowego dnia wolnego od pracy. W 2026 roku nie będzie więc dodatkowego wolnego za 1 listopada.

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Dni wolne w listopadzie

W listopadzie 2026 roku kalendarz nie będzie szczególnie łaskawy dla osób liczących na długi weekend. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, dlatego nie przysługuje za ten dzień dodatkowy dzień wolny od pracy.

Drugie listopadowe święto, Narodowe Święto Niepodległości, przypada 11 listopada, w środę. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, ale jego środek tygodnia nie pozwala automatycznie na przedłużony weekend. Osoby planujące urlop mogą jednak połączyć wolne 11 listopada z kilkoma dniami urlopu wypoczynkowego i w ten sposób zyskać dłuższą przerwę od pracy.

Wszystkich Świętych w PRL-u. Pamiętasz, jak obchodzono to święto?
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