Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

Wszystkich Świętych 2026. Jak udekorować grób?

Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. 1 listopada Polacy tłumnie odwiedzą cmentarze, by zapalić znicze i udekorować groby swoich bliskich. Wiele osób już teraz zastanawia się, jakie kwiaty i stroiki wybrać, aby miejsce pamięci wyglądało elegancko i odświętnie. Przygotowaliśmy kilka ciekawych propozycji.

Chryzantemy nadal będą na topie

Trudno wyobrazić sobie Wszystkich Świętych bez chryzantem. Te kwiaty od lat są jednym z najczęstszych wyborów na groby, przede wszystkim ze względu na swoją trwałość i szeroki wybór odmian. Warto jednak pamiętać, że na groby nadają się nie tylko chryzantemy. W galerii zdjęć poniżej przedstawiamy kilka propozycji kwiatów, które sprawdzą się idealnie na Wszystkich Świętych 2026.

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Te kwiaty będą królować na grobach 1 listopada 2026 r.

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Wszystkich Świętych 2026

Dzień Wszystkich Świętych przypada w tym roku na niedzielę. To ważna informacja dla pracowników, ponieważ święto przypadające w niedzielę nie powoduje powstania dodatkowego dnia wolnego od pracy. W 2026 roku nie będzie więc dodatkowego wolnego za 1 listopada.

Dni wolne w listopadzie

W listopadzie 2026 roku kalendarz nie będzie szczególnie łaskawy dla osób liczących na długi weekend. 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, dlatego nie przysługuje za ten dzień dodatkowy dzień wolny od pracy.

Drugie listopadowe święto, Narodowe Święto Niepodległości, przypada 11 listopada, w środę. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, ale jego środek tygodnia nie pozwala automatycznie na przedłużony weekend. Osoby planujące urlop mogą jednak połączyć wolne 11 listopada z kilkoma dniami urlopu wypoczynkowego i w ten sposób zyskać dłuższą przerwę od pracy.