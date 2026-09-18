Zjechał na przeciwległy pas prosto pod ciężarówkę. Nie żyje 30-letni kierowca

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-18 13:38

30-letni kierowca samochodu osobowego zginął w wypadku, do którego doszło w miejscowości Hola. Ford, którym podróżował mężczyzna, znalazł się na przeciwległym pasie i zderzył z ciężarową scanią z dłużycą.

  • Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Hola około godziny 10.40.
  • Na trasie krajowej numer 2 osobowy ford uderzył w ciężarową scanię z dłużycą.
  • Z pierwszych ustaleń policji wynika, że auto osobowe zjechało na przeciwległy pas ruchu.
  • W wyniku poniesionych obrażeń 30-letni kierowca forda zginął na miejscu.

Tragedia wydarzyła się w czwartek (17.09) około godz. 10.40 na drodze krajowej nr 2. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Ford zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z ciężarową Scanię z dłużycą z drzewem - informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla.

Pojazdy zderzyły się czołowo. Kierowca samochodu osobowego zmarł na miejscu. Za kierownicą ciężarówki siedział 49-letni mężczyzna. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości - badanie nie wykazało obecności alkoholu.

Oględziny miejsca wypadku prowadzono pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało 30-latka zabezpieczono do dalszych badań. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności zdarzenia.

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