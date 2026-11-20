– To było potworne, ten huk, który dosłownie zrzucił nas z łóżek. A potem jeszcze gorzej: taka fala przeszła przez ciało, koszmar – relacjonowała w rozmowie z Super Expressem mieszkanka Nowego Lipowca.

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Obiekt spadł na pole przy lesie i zapalił się. Wstępne informacje mówiły, że nikt nie został ranny. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy, a powiadomiono również Żandarmerię Wojskową, Wojska Obrony Terytorialnej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Kosiniak-Kamysz przekazał, że w drugim miejscu również spadła rakieta, a w trzecim — najprawdopodobniej dron odrzutowy. W piątek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych, zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. Wówczas mówiono o możliwym upadku obiektu w okolicy Chmielka, również w powiecie biłgorajskim.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej: Bardzo ważna informacja, zawsze najważniejsza, że w wyniku działań Federacji Rosyjskiej prowadzonej na terenie Ukrainy z oddziaływaniem na terytorium Polski nikt nie ucierpiał na terytorium Rzeczypospolitej. Nie mamy też żadnego zgłoszenia o zniszczeniach infrastruktury krytycznej.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 20, 2026

Szef MON ocenił, że był to jeden z największych rosyjskich ataków od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Zapowiedział też, że będzie wnioskował do sekretarza generalnego NATO o dodatkowe siły i środki wsparcia operacji Eastern Sentry. Jak mówił, chce, by sojusznicy zobaczyli, z czym Polska mierzy się „każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca od czterech lat”.

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